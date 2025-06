De FIA heeft controversiële wijzigingen in de statuten doorgevoerd, ondanks verzet van verschillende nationale autosportfederaties. De wijzigingen werden aangenomen met een meerderheid van 83,35 procent, zo meldt BBC Sport. De wijzigingen kwamen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem en leidden tot zorgen over de democratische processen binnen de organisatie.

Ben Sulayem, die in december een gooi doet naar zijn tweede termijn als voorzitter, heeft inmiddels de steun van bijna veertig autobonden. De Oostenrijkse autosportfederatie, de OAMTC, liet in een brief aan de FIA World Council for Automobile Mobility and Tourism weten dat men bezorgd is over de wijzigingen. De OAMTC waarschuwde dat de wijzigingen de reputatie van de FIA zouden kunnen schaden en vroeg de stemming over de wijzigingen uit te stellen. Ondanks steun voor het verzoek om de stemming uit te stellen van vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal en Zwitserland, ging de meerderheid voor de wijzigingen.

Overweldigende meerderheid

Een woordvoerder van de internationale autosportfederatie sprak van een "overweldigende meerderheid". De wijzigingen betroffen onder meer het verlengen van de aanmeldingsdeadline voor kandidaten en het aanpassen van de regels rondom de samenstelling van de wereldmotorsportraad. Volgens de Oostenrijkse club zouden deze wijzigingen de onafhankelijkheid van toezichthoudende organen kunnen aantasten.

Politieke leiders

De OAMTC stelde dat de recente acties van de FIA-president doen denken aan politieke leiders die de checks van verantwoord bestuur willen afbreken. De woordvoerder van de federatie benadrukte dat de wijzigingen juist bedoeld zijn om transparatnei en vertrouwelijkheid te verbeteren. Met de eerste ambtstermijn van de Emirati die in december afloopt, is hij tot nu toe de enige bevestigde kandidaat voor de komende verkiezingen.