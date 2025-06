Frédéric Vasseur is op zijn zachtst gezegd niet blij met hoe de Italiaanse media zich heeft uitgesproken over de huidige vorm van Ferrari. De teambaas was zelf zo boos dat het hem mogelijk duur komt te staan na de persconferentie voor de F1 Grand Prix van Canada.

Ferrari ligt momenteel tweede in het constructeurskampioenschap, maar veel succes heeft de Scuderia dit seizoen nog niet behaald. Hun nieuwe aanwinst Lewis Hamilton heeft nog geen enkele keer op het podium gestaan na een Grand Prix, al schreef hij wel de Sprint in China op zijn naam. De zevenvoudig wereldkampioen staat zesde in het rijderskampioenschap, 23 punten achter Charles Leclerc. De laatstgenoemde heeft wel bekers verdiend in Saoedi-Arabië, Monaco en Spanje, maar een overwinning lijkt er binnenkort nog niet in te zitten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ferrari deelt dat Leclerc tweede training moet missen: "Denk dat zijn dag voorbij is"

Geruchten vanuit Italiaanse media

Vasseur kwam onder vuur te liggen en er kwamen uit Italië zelfs geruchten dat Ferrari gesprekken zou voeren met Christian Horner. Hij is natuurlijk de huidige teambaas van Red Bull Racing, waar Max Verstappen voor uitkomt, maar naar verluidt heeft Ferrari bij Horner aangeklopt om te kijken of hij geïnteresseerd zou zijn in de positie van Vasseur. De Fransman reageerde tijdens de persconferentie in Montreal fel op de geruchten.

OOK INTERESSANT: Hamilton reageert op berichten van vervroegd pensioen bij Ferrari: "Stop ermee"

Vasseur scheldt tijdens persconferentie

"Ik moet kalm blijven, anders moet ik me straks melden bij de stewards", begon Vasseur. "Het is sommige Italiaanse media, niet alle Italiaanse media. En ik maak me niet druk om mezelf, ik kan het wel aan, maar het gaat mij om de mensen binnen het team. Om zo met namen te smijten is respectloos jegens hen en hun families. We hadden zo'n geval vorig jaar ook met het hoofd van de aerodynamische afdeling, Loïc [Serra]. Ik weet niet wat hun doel is, ik begrijp het niet. Misschien willen ze het team gewoon shit geven, maar ik snap niet wat voor nut dat heeft. Waarschijnlijk is dat de enige manier waarop zij kunnen bestaan, maar het levert het team alleen maar schade op." Van de geruchten dat Vasseur onder druk staat, zou niks kloppen. "Nu wil ik het niet meer over deze stupido [onzin] hebben."

Het feit dat hij gescholden heeft tijdens de persconferentie, kan ook nog gevolgen hebben. Het hangt ervan af hoe erg of hoe onprofessioneel de stewards het woord 'shit' vinden. De stewards van dienst tijdens de Grand Prix van Canada zijn Marcel Demers, Gerd Ennser, Matthew Selley, voormalig F1-coureur Derek Warwick en de Nederlandse dame Natalie Corsmit. Zij kunnen hier een forse boete voor uitdelen.

Gerelateerd