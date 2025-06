Hamilton reageert op berichten van vervroegd pensioen bij Ferrari: "Stop ermee"

Lewis Hamilton (40) kent een moeizaam debuutjaar bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen is nog niet één met de auto - en ook niet met zijn engineer. Er doen geruchten de ronde dat Hamilton overweegt na dit seizoen te stoppen. In aanloop naar de Canadese Grand Prix werd hij gevraagd naar deze verhalen.

Een slechts zesde positie in het kampioenschap. Een ruime achterstand op teamgenoot Charles Leclerc. Een auto die niet aan zijn wensen voldoet. Een engineer waar hij niet mee kan lezen en schrijven. En dan ook nog een teambaas die onder druk lijkt te staan. Het is nog niet bepaald het debuutjaar bij Ferrari waar Hamilton op had gehoopt toen hij begin vorig jaar zijn handtekening zette. Er werd de laatste tijd dan ook veelvuldig gespeculeerd over een vervroegd pensioen van de 40-jarige coureur. In Canada kreeg Hamilton de vraag of er een kern van waarheid zit in de verhalen die rondgaan. Het antwoord van Hamilton was veelzeggend: "Stop ermee."

Artikel gaat verder onder video

Russell in Canada: 'Verstappen naar Mercedes? Max is één van beste coureurs ooit'Lees meer

Hamilton reageert op geruchten omtrent vervroegd pensioen

“Ik ben hier om te winnen met Fred, en hij heeft mijn volledige steun. Aan iedereen die verhalen schrijft dat ik eraan denk om te stoppen: ik ben pas net begonnen bij Ferrari. Ik blijf hier meerdere jaren. Ik ben hier voor de lange termijn. Dus er is geen twijfel waar mijn hoofd is en wat ik wil bereiken met dit team,” aldus Hamilton, die heel duidelijk was in zijn antwoord. Zijn boodschap aan de pers is dan ook: stop ermee. Schrijf niet langer deze onzinverhalen, zo roept Hamilton hen op. “Er is dus nul twijfel. Dus stop alsjeblieft met dingen verzinnen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton neemt het op voor Vasseur

Naast Hamilton, wordt er ook getwijfeld aan de positie van Fred Vasseur als teambaas. Maar ook over de positie van zijn leidinggevende, is Hamilton glashelder. “Nieuwe mensen integreren, of het nou een coureur is of ingenieurs of mensen die een organisatie leiden, kost tijd. En die impact is groot,” aldus de Brit.

Gerelateerd