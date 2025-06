Russell reageert in Canada op Verstappen naar Mercedes: "Waarom zou dat niet zo zijn?"

George Russell (27) heeft in Canada gereageerd op de verhalen dat Max Verstappen (27) misschien naar Mercedes zou komen in 2026. De Red Bull-coureur zal enige tijd bovenaan het wensenlijstje van teambaas Toto Wolff prijken. Russell gelooft zeker dat dit waar is, want volgens hem is Verstappen "één van de beste coureurs ooit".

De F1-teams bevinden zich momenteel in Montreal, Canada, waar ze zich voorbereiden op een nieuwe Grand Prix-weekend. Traditiegetrouw wordt er voorafgaand aan de racesessies uitvoerig gesproken met de coureurs. Onder meer Russell verscheen bij de pers en daar was er logischerwijs vooral aandacht voor het nieuws dat Verstappen weer sterk wordt gelinkt aan Mercedes. Hoewel één van de aandeelhouders van het Duitse team, de Daimler Group, vanwege financiële zorgen geen voorstander lijkt van grote uitgaven in de vorm van het contracteren van Verstappen, kan Wolff zijn ogen maar niet van de Nederlander afhouden. Russell, die een aflopend contract heeft bij Mercedes, wordt genoemd als de persoon die moet wijken als Verstappen op de markt komt. Zelf blijft hij er - ook in Canada- rustig onder.

Russell erkent in Canada interesse Mercedes in Verstappen

Waar coureurs zich in de pers vaak distantiëren van geruchten, zeker als ze betrekking hebben op hun eigen persoon, is Russell zich er wel terdege van bewust dat de verhalen over Verstappen een kern van waarheid bevatten. Hij ging dan ook inhoudelijk met de pers in gesprek over het onderwerp. Volgens hem kloppen de geruchten ongetwijfeld dat Verstappen bovenaan het wensenlijstje van Mercedes staat. "Het valt te begrijpen dat mensen zoals Max altijd op de radar staan", zo verklaart hij tegenover de media in Canada. "Want waarom zou dat niet zo zijn? Hij is één van de beste coureurs ooit, dus ik begrijp dat."

Russell onder druk door mogelijke komst Verstappen bij Mercedes?

Maar wat vindt Russell van het feit dat zijn naam genoemd wordt als degene die mogelijk het veld moet ruimen als Verstappen beschikbaar komt? Russell heeft immers een aflopend contract bij Mercedes en de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis verlopen stroef. Russell maakt zich daarover geen zorgen. Ook de mogelijke komst van Verstappen verandert daar niets aan. "Dan is het aan jou om je waarde te bewijzen", zo reageert hij. "Ik denk dat ik dat in de loop van mijn 7 jaar in de Formule 1, in mijn hele loopbaan, heb gedaan. Dus ik maak me geen zorgen", zo besluit hij.

