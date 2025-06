Ook Ralf Schumacher is niet onder de indruk van het optreden van Max Verstappen in Spanje. De voormalig Formule 1-coureur wijst daarnaast naar de ontsnappingsclausule van de viervoudig wereldkampioen.

De Grand Prix van Spanje is er voor Max Verstappen een om snel te vergeten. Bij een late safety car kreeg de Nederlander een setje van de harde banden onder zijn Red Bull geschroefd, waarna hij bij de herstart bijna de controle van over zijn auto verloor. Charles Leclerc profiteerde hiervan en ging langszij, waarna ook Russell het vuur opende. De twee raakten elkaar en Verstappen stak de baan af, waardoor hij de vierde positie in de race wist te behouden.

Tijdstraf Verstappen

De viervoudig wereldkampioen kreeg niet lang hierna opdracht van zijn team om die positie aan Russell af te staan, om een eventuele straf van de FIA te voorkomen. Verstappen liet Russell voorbij in bocht vier, maar ging vervolgens direct weer op zijn gas richting bocht vijf, waarna hij tegen de Mercedes van de Brit aanreed. Dit kwam hem op een tijdstraf van tien seconden te staan. Ralf Schumacher heeft naar eigen zeggen geen idee wat Verstappen bezielde.

Kritiek van Schumacher

"Het gedrag dat hij liet zien is jammer", klinkt het bij de Duitse tak van Sky Sports. "Als viervoudig wereldkampioen hoef je dat soort dingen niet te doen. Ik heb geen idee wat hem bezielde. Dat hij gefrustreerd was, is duidelijk. Maar dit hoort niet. Ik denk dat hij vandaag inzag dat het niet loopt zoals hij had gehoopt, en dat die updates van Red Bull toch niet zo goed werken. Je moet je afvragen waarom dit soort dingen gebeuren en waarom hij een onnodige straf krijgt, met een clausule in het achterhoofd. Het is een kritieke fase."

Verstappen zelf heeft inmiddels op het incident gereageerd middels een statement.

