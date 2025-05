Yuki Tsunoda is tot nu toe zoekende tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Spanje. De Japanner zit constant tussen de 0.5 en 0.7 seconden van Max Verstappen en weet zelf niet zo goed waarom dit het geval is. De Japanner was al klaar tijdens Q1 en begint zondag als twintigste, maar hij zag het voor de kwalificatie al aankomen.

In gesprek met Formula1.com stelt Tsunoda dat hij allesbehalve tevreden is over zijn weekend tot nu toe. "Lastig. Om eerlijk te zijn, vergeleken met de eerste dagen van andere Grands Prix voelde het wel soepel. Ik denk dat ik vooruitgang heb geboekt in de tweede vrije training ten opzichte van de eerste. De Japanner tast in het duister wat betreft de mogelijke oorzaken van zijn tegenvallende snelheid. 'Eerlijk gezegd heb ik geen idee waarom ik langzaam ben. De ronde was ook best goed. Het is uiteraard niet de volle honderd procent, maar het was niet het gat dat ik verwachtte. Het is moeilijk te zeggen welke limiet ik had. Qua balans is het oké. We moeten kijken waar we kunnen verbeteren. Momenteel is het vooral worstelen."

Tsunoda over zondag in Spanje

Voor zondag heeft Tsunoda er momenteel ook nog weinig vertrouwen in. "Hopelijk kunnen we iets vinden. Verder is het heel zwaar, natuurlijk. Het is niet alsof ik een enorme fout maakte en ver achter lig op de concurrentie', vervolgt de coureur. In zo'n geval was de frustratie bij Tsunoda een stuk minder geweest. 'Als ik dit resultaat had gehaald na een fout, dan was ik tevreden geweest. Maar dat is niet zo. Het wordt waarschijnlijk een langere avond dan normaal, maar uiteraard hebben we te maken met een avondklok. Ik ga mijn best doen een oplossing te vinden', bevestigt Tsunoda. 'Op dit moment is het gewoon niet helemaal duidelijk."

