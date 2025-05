Peter Windsor, analist en voormalig teammanager in F1, stelt dat de Grand Prix van Spanje zeker op zondag geen prooi gaat zijn voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De Brit ziet een ander team als favoriet.

In een video op zijn YouTube-kanaal gaat Windsor in op wat hij tot nu toe zag in Spanje. "Dit is het weekend waarin een regelwijziging van kracht wordt. De voorvleugels worden nu strenger getest. Als McLaren dus een geheim voordeel had met de flexibele vleugels, zou dat vanaf de Spaanse Grand Prix niet meer zo duidelijk zijn. Als je dat dacht, heb ik slecht nieuws voor je na de vrijdag in Spanje. McLaren-Mercedes was heer en meester op het circuit. Ze waren ijzersterk. Oscar Piastri was de snelste coureur over één ronde. Lando Norris was nog indrukwekkender op tien ronden oude mediumbanden. Hij reed aan het eind van zijn long runs tijden in de 1:18. Alle andere coureurs reden 1:19, 1:20, of zelfs 1:21. Dit is echt een McLaren-weekend."

Veel snelle bochten in Spanje

Windsor ziet dat Verstappen meer uit de auto weet te halen dan zijn teamgenoot, maar dat hij toch denkt dat McLaren de bovenliggende partij zal zijn op zondag. "Je moet zorgen dat de auto gebalanceerd is bij die richtingswijzigingen. Dat deed Verstappen prachtig in een auto, waarvan Yuki Tsunoda zei dat de auto aan de voor- en achterkant totaal geen grip bood. Max wist de sweet spot te vinden, maar het was heel duidelijk te zien dat zijn balans lang niet zo goed was als bij de McLaren. Zij hadden veel meer neerwaartse druk, maar in bocht twee stuurde Verstappen net wat feller in. Hij had enigszins last van onderstuur, maar ging daar zo mooi mee om. Dat was prachtig om te zien. Hij kon de auto zo perfect oplijnen voor bocht drie."

Verstappen valt bochten anders aan

Windsor vervolgt: "Als je Verstappen vergelijkt met coureurs als Liam Lawson, Alexander Albon, Carlos Sainz, en zelfs Oscar Piastri, is dat verschil duidelijk. Zij kwamen veel verder naar rechts uit [in bocht twee) en moesten daarna de auto nog helemaal omgooien. Driekwart van het veld deed dit. Alleen de absolute toppers pakten dit anders aan. Dan heb je het over Charles Leclerc en Max Verstappen en in mindere mate over Lando Norris."

