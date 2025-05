Max Verstappen kan later deze zaterdag meedoen voor de pole position. De coureur van Red Bull Racing blikt positief vooruit op de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje, ondanks dat hij nog niet staat waar hij wil staan en het feit dat McLaren nog steeds het sterkst is na strengere technische reglementen.

Verstappen opende het weekend met de tweede tijd in de eerste vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De marge naar de snelste man, Lando Norris, was 0.367 seconden. De andere McLaren van Oscar Piastri stond bovenaan de tijdenlijst aan het eind van de tweede training. Verstappen werd derde, maar zag het gat krimpen tot 0.310 seconden. Sinds Spanje mag de voorvleugel niet meer zo ver doorbuigen. McLaren was een van de teams die een trucje had waarbij deze kon 'flexen', maar ondanks de ingreep van de FIA was papaja alsnog het snelst op de vrijdag.

Verstappen heeft slechtere vrijdagen gehad

"Dit is altijd een circuit waar ik van kan genieten om er te rijden", begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Montmeló. "Het is wel vrij heet, al helemaal voor de banden. Maar volgens mij zijn de vrije trainingen prima verlopen. We hebben slechtere vrijdagen gehad. Ik ben wat blijer met de auto. We staan nog niet waar we willen staan, maar het ziet er wel positiever uit."

Het is echter nog niet zo goed als in Imola. De Limburger vervolgde: "Ik wil nog wel een iets beter gevoel krijgen in de auto. Maar we hebben ook vrijdagen gehad waarbij we er totaal niet bij zaten, dus we zitten een beetje in het midden." Volgens Verstappen is de impact van de strengere regels rondom de flexi-wings minimaal. "Als je kijkt naar de tijdenlijst, dan is er weinig [veranderd]. Dat is ook wat ik had verwacht."

