De afgelopen weken is het meerdere keren gegaan over de mogelijke prestatieclausule van Max Verstappen. Volgens Formule 1-journalist Erik van Haren bestaat die clausule echter niet en moeten die verhalen worden afgedaan als 'onzin', zo vertelt hij in De Telegraaf.

De Italiaanse media wisten deze week te melden dat de prestatieclausule van Verstappen zou kunnen worden geactiveerd zodra hij na de race op de Red Bull Ring niet in de top vier van het wereldkampioenschap staat. Verstappen staat momenteel derde in het klassement, met een achterstand van 25 punten op kampioenschapsleider Oscar Piastri. George Russell staat achter Verstappen op P4, met een achterstand van 37 punten, en Charles Leclerc volgt op P5 met een achterstand van 57 punten op de Nederlander.

'Top vier-clausule bestaat niet'

Verstappen zelf heeft benadrukt dat hij loyaal is aan Red Bull en beschikt over een contract dat hem tot en met 2028 aan het team bindt. Hoewel er ongetwijfeld vertrekclausules in het contract van de Nederlander staan, benadrukt Van Haren dat de 'top-vier-clausule' daar niet één van is. "Verhalen dat Verstappen niet meer weg kan als hij na de Grand Prix van Oostenrijk eind juni in de top vier staat, kunnen worden afgedaan als onzin."

Competitiviteit Red Bull

Het heeft natuurlijk alles te maken met de competitiviteit van Red Bull nu, maar ook zeker in de toekomst. Verstappen zou namelijk eerst willen afwachten hoe Red Bull zich verder ontwikkelt, voordat hij een definitieve beslissing neemt. Begin mei gaf de viervoudig wereldkampioen bij hetzelfde medium aan dat de 'komende weken' heel belangrijk zouden gaan worden.

Ook vader Jos, die onderdeel is van het management van de Red Bull-coureur, benadrukte eerder al in De Telegraaf dat als Barcelona positief verloopt, hij goede hoop heeft voor de reset van het seizoen, maar ook voor de toekomst van zoon Max bij Red Bull. "Het is geen type dat zomaar een jaartje achteraan gaat rijden. Dan krijg je een niet-leuke Max te zien," verklaarde Jos 'The Boss'.

