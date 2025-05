Tijdens de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Spanje werd er geëxperimenteerd met skid blocks die gemaakt zijn van staal in plaats van titanium, als reactie op de bermbrandjes op Suzuka eerder dit seizoen. Topmannen van de teams hebben een groot nadeel ontdekt en het zou onzin zijn dat de teams een probleem van de circuits moeten oplossen.

Onder een Formule 1-auto hangt de vloer waar een plank aan gemonteerd is. Deze plank lijkt van hout te zijn gemaakt, maar het bestaat tegenwoordig uit de glasvezelversterkte kunststof Permaglass. Deze in 1994 geïntroduceerde plank zorgt ervoor dat de teams de auto's niet te laag af kunnen stellen. Doet een team dat wel, dan wordt de auto illegaal verklaard en dan is de coureur gediskwalificeerd. Dit overkwam Lewis Hamilton in China en Nico Hülkenberg in Bahrein eerder dit seizoen. De technische afdeling van de FIA meet na een Grand Prix de rijhoogte door hoe erg de plank versleten is en dit kan nauwkeurig gebeuren aan de hand van skid blocks.

Skid blocks van staal in plaats van titanium

Deze skid blocks zijn gemaakt van titanium en zorgen voor de spectaculaire vonken die achter de auto's vandaan komen. Uit onderzoek van de FIA blijkt dat het eveneens zorgde voor de brandjes die we zagen tijdens het raceweekend in Japan. Maar liefst vijf maal moest er een vrije training of kwalificatie stil worden gelegd vanwege brand op het gras direct naast de baan. Het blussen van het gras tussen sessies door leek weinig te doen, maar gelukkig hielp de regen voor de zondag wel. Het probleem van titanium is dat het een metaal is die lang heet blijft, dus wanneer vonken van de auto's in het gras terechtkomen, dan kan het in de fik vliegen als het droog is. Daarom experimenteert de FIA op Barcelona-Catalunya met skid blocks die gemaakt zijn van staal. Elk team moest op de vrijdag tenminste één auto hebben met stalen skid blocks.

Haas-teambaas Komatsu is een van de F1-topmannen die tegen deze oplossing is

Staal slijt als boter

Staal heeft twee nadelen ten opzichte van titanium en een daarvan is het gewicht: het is bijna twee keer zo zwaar als titanium. Maar dat is volgens Inaki Rueda niet het grootste probleem. "Alle teams proberen de auto zo laag mogelijk af te stellen en dat meten we aan de hand van de skid blocks, maar staal slijt als boter vergeleken met titanium", begon de sportief directeur van Kick Sauber tegenover The Race. "Dan moet je de rijhoogte dus anders afstellen." Omdat het staal sneller slijt, moeten de F1-auto's hoger worden afgesteld wat een enorme impact heeft op het rijgedrag van de auto.

Ayao Komatsu, de teambaas van Haas, vindt het onzin dat de teams de auto's moeten aanpassen, als het experiment volgens de FIA succesvol is. "Hoe ik het zie, is dat het iets is wat de circuits eigenlijk moeten oplossen. Dan was er beter gereageerd op wat er gebeurde in Suzuka en wat er gebeurde in Shanghai [vorig jaar]. Ik ben niet van mening dat wíj iets moeten oplossen door aan de specificatie van de auto te zitten."

