Voor de F1 Grand Prix van Spanje zijn er nieuwe regels geïntroduceerd omtrent het doorbuigen van de flexibele voorvleugels. Maar daar blijft het niet bij. De FIA gaat er ook nog een strenger op controleren. Dit is hoe ze dat doen bij McLaren, Red Bull Racing en de andere teams uit de koningsklasse.

De nieuwe artikels 3.15.4 en 3.15.5 van het technisch reglement zijn dit weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya ingegaan. De voorvleugel mag niet meer dan 10 millimeter in plaats van 15 millimeter doorbuigen, wanneer er aan beide kanten symmetrisch gewichten op worden gelegd. Dit verticale afwijking mag nu niet meer dan 15mm in plaats van 20mm zijn, als het gewicht op één kant van de voorvleugel wordt gelegd. Ook de flaps van de voorvleugel worden aangepakt, want deze mag nu niet meer dan 3mm doorbuigen, terwijl het eerst nog 5mm was. Volgens documenten van de FIA hebben zes teams, waaronder Red Bull, nieuwe voorvleugels ontwikkeld om te voldoen aan de nieuwe eisen. McLaren zou dat officieel niet hebben gedaan, maar hoofdontwerper Rob Marshall verklapte dat het toch een extra 'hangertje' heeft ontwikkeld voor tussen de bovenste en middelste flap, waarschijnlijk om het 'flexen' dus tegen te gaan.

Krachten van 100 kilogram

Niet alleen de technische reglementen zijn aangepast, maar ook hoe de FIA de voorvleugels test. Bij de technische afdeling van de autosportbond wordt een kracht van in totaal 100 kilogram uitgeoefend op de voorvleugel, symmetrisch verdeeld over beide kanten, om te kijken hoe erg deze vervormt. Zakt de voorvleugel te veel naar beneden (10mm), dan heb je een illegale auto en word je gediskwalificeerd.

Maar de FIA oefent daarna een kracht van 100 kilogram uit op één kant van de voorvleugel en je auto is eveneens illegaal, als de voorvleugel te veel zakt (15mm). Ditzelfde gebeurt vervolgens met de andere kant van de voorvleugel.

De bovenste flap van de voorvleugel wordt ook nog apart op de proef gesteld. Daar wordt een kracht van 6 kilogram op uitgeoefend en deze mag dus vanaf dit weekend niet meer dan 3 millimeter doorbuigen.

Jo Bauer, hoofd van de technische afdeling van de FIA

