Verstappen ziet opnieuw McLaren bovenaan de tijdenlijst in tweede vrije training Spanje

Oscar Piastri is erin geslaagd ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje een Mclaren bovenaan de tijdenlijst te plaatsen. De Australiër liet een 1:12.760 noteren en was hiermee drie tienden sneller dan George Russell en Max Verstappen.

De tweede oefensessie in Spanje ging van start onder zonnige omstandigheden. Vrijwel alle coureurs, met uitzondering van Colapinto en Stroll, vingen de sessie aan op de medium band. Het eerste serieuze moment was er voor Bearman, die spinde en in het grind terechtkwam. Het was even schrikken, maar alles liep relatief goed af voor de Haas-coureur. Norris had kort daarvoor de snelste tijd geklokt, met een 1:13.636. Hiermee was hij ruim tweeeneenhalf tiende sneller dan Verstappen en nog een extra tiende ten opzichte van teamgenoot Piastri. Russell was de eerste die - na ongeveer een kwartier - de tijd van Norris wist te verbeteren richting een 1:13.501.

McLaren neemt snelste tijd over van Mercedes

Vervolgens waren het de auto's van Mercedes die als eerste met de zachte banden het asfalt van Circuit de Catalunya opgingen. Russell zette de snelste tijd wederom scherper en Verstappen en Norris konden hier niet aan tippen in hun eerste run op het zachte rubber. Beiden kwamen exact 24 duizendsten tekort op de tijd van de Mercedes. Piastri wist als eerste wél aan de tijd van Russell te komen. De Australiër nam de snelste tijd over met een 1:12.760, bijna drie tienden sneller dan de Mercedes. De andere coureurs kwamen op de zachte band niet in de buurt. De top vijf bestond zo halverwege de sessie dan ook uit Piastri, Russell, Verstappen, Norris en Leclerc.

Piastri de snelste in tweede training, Verstappen derde

Vervolgens werd de focus door de coureurs gelegd op het afwerken van de long runs. Daarin viel op dat de banden van Piastri begonnen af te bouwen naarmate de stint vorderde, terwijl Norris juist steeds sneller ging. Het was echter wel Piastri die de tweede vrije training afsloot als snelste. Russell, Verstappen, Norris, Leclerc, Antonelli, Alonso, Gasly, Hadjar en Lawson maakten de top tien compleet.

