In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het nieuws dat Max Verstappen terughoudend heeft gereageerd op kansen voor het wereldkampioenschap dit seizoen. Verder werd op de mediadag in Barcelona bekend dat Lando Norris er een hele andere mening op na houdt dan de Nederlander, heeft het Formule 1-team van Sauber een eenmalige livery voor de Grand Prix van Barcelona gelanceerd en heeft Liam Lawson Red Bull Racing-teambaas Christian Horner tegengesproken. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Briatore: 'Verstappen aantrekken is de makkelijkste manier om te winnen'

Flavio Briatore durft zijn hand er voor in het vuur te steken: het Formule 1-team van Alpine kan vanaf 2026 races winnen. Al zouden dergelijke doelen een stuk eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden met een coureur als Max Verstappen achter het stuur, aldus de Italiaan. "We zijn hier om te winnen en de teams die de nieuwe reglementen van 2026 het beste interpreteren, hebben een streepje voor. De makkelijkste manier om te winnen is door Max Verstappen aan te trekken, maar dat kunnen we niet. We moeten het dus doen met wat we hebben." De volledige uitspraken van Briatore lezen? Klik hier.

Verstappen terughoudend over titelkansen: "Voelt niet echt als een gevecht"

Max Verstappen heeft naar eigen zeggen niet het gevoel dat hij meedoet om het wereldkampioenschap Formule 1 dit seizoen. Dat neemt echter niet weg, dat de Nederlander ieder raceweekend tot het gaatje zal gaan. "Het voelt voor mij niet als een gevecht, als ik eerlijk ben. Ik probeer mijn best te doen en gewoon een beetje plezier te hebben. Maar ja... Het is tot nu toe niet zo dat dit seizoen mij voor altijd bij zal blijven. Het is niet alsof ik er niet meer in geloof. Ik doe ieder weekend mijn best. Dat heeft niets te maken met of ik er écht in geloof of niet." De volledige uitspraken van Verstappen lezen? Klik hier.

Norris: 'Als je Verstappen uitsluit voor de titel, ben je een beetje dom'

McLaren-coureur Lando Norris noemt het "een beetje dom" om Max Verstappen nu al uit te vlakken als kanshebber voor het wereldkampioenschap Formule 1 in 2025, ondanks de problemen bij Red Bull Racing. "Wiskundig gezien kan op dit moment de hele grid het wereldkampioenschap nog winnen", vertelt Norris tegenover de aanwezige media in Barcelona. "Dus als je denkt dat het alleen tussen mij en Oscar gaat, denk ik dat je een beetje dom bent. Max kan nog steeds winnen. En ik denk dat Ferrari gedurende het seizoen sterker zal worden." De volledige reactie van Norris lezen? Klik hier.

Liam Lawson spreekt Horner tegen en speelt open kaart: 'Dat is niet mijn verhaal...'

Liam Lawson rijdt sinds kort weer voor Racing Bulls, nadat zijn avontuur bij Red Bull al na twee races stopte. Yuki Tsunoda mocht in zijn plaats naast Max Verstappen het Red Bull-stoeltje overnemen, maar die heeft het daar flink moeilijk. Toch betekent dat volgens Lawson niets voor zijn eigen situatie. Red Bull-adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner hebben eerder gezegd dat een gebrek aan zelfvertrouwen Lawson soms in de weg staat, omdat de RB21 bekendstaat als een lastige auto. Lawson is het daar niet mee eens: “Dat is niet mijn verhaal.” De volledige reactie van Lawson lezen? Klik hier.

Formule 1-team Sauber lanceert speciale livery voor Grand Prix van Barcelona

Het Formule 1-team van Sauber verschijnt in Spanje met een speciale eenmalige livery op het toneel. De “Glitched Out”-livery is exclusief voor de Grand Prix in Barcelona ontworpen en kent een pixelachtig patroon in groen en zwart, geïnspireerd op digitale technologie. Volgens het team is de Grand Prix van Spanje een uitgelezen moment om visueel uit te pakken en iets nieuws te proberen. "We wilden de verwachtingen doorbreken", aldus Stefano Battiston, commercieel directeur van het team. “Deze livery laat zien hoe Formule 1 kan samensmelten met de digitale wereld.” Meer lezen over de livery van Sauber? Klik hier.

