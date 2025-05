Het Formule 1-team van Sauber verschijnt in Spanje met een speciale eenmalige livery op het toneel. De “Glitched Out”-livery is exclusief voor de Grand Prix in Barcelona ontworpen en kent een pixelachtig patroon in groen en zwart, geïnspireerd op digitale technologie.

De speciale uitvoering is een variatie op het standaard kleurverloop van de auto van Sauber en oogt volgens het team alsof de auto zich midden in een digitale transformatie bevindt. De pixelstructuur lijkt geleidelijk over de carrosserie te laden, waarbij ook de kenmerkende pokerschijf op de wielen een digitale make-over heeft gekregen. De livery is tot stand gekomen in samenwerking met hoofdsponsor KICK, dat zich onder meer richt op streaming en gaming.

De digitale wereld

Volgens het team is de Grand Prix van Spanje een uitgelezen moment om visueel uit te pakken en iets nieuws te proberen. "We wilden de verwachtingen doorbreken", aldus Stefano Battiston, commercieel directeur van het team. “Deze livery laat zien hoe Formule 1 kan samensmelten met de digitale wereld.” Het is de tweede keer dit seizoen dat KICK Sauber uitpakt met een speciale livery, na de kleurrijke “Art Car” tijdens het raceweekend in Miami.

Pressing play on our Spanish GP Special Livery... 💚▶️🧩 pic.twitter.com/cbr96RIfpy — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) May 28, 2025

