Flavio Briatore durft zijn hand er voor in het vuur te steken: het Formule 1-team van Alpine kan vanaf 2026 races winnen. Al zouden dergelijke doelen een stuk eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden met een coureur als Max Verstappen achter het stuur, aldus de Italiaan.

Flavio Briatore is een roemruchtig gezicht in de Formule 1-paddock. De Italiaanse zakenman was in 2008 als teambaas van Renault betrokken bij één van de grootste schandalen uit de geschiedenis van de sport, waarna hij noodgedwongen een aantal jaar van het toneel verdween. Vorig jaar verraste het kwakkelende Alpine echter vriend en vijand door de terugkeer van Briatore aan te kondigen - dit keer als adviseur van de formatie. Sinds het onverwachte vertrek van Oliver Oakes als teambaas begin deze maand, heeft Briatore de touwtjes bij het team weer volledig in handen.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes-motoren vanaf 2026

En zijn toekomstplannen zijn duidelijk: "In 2026 kunnen we races winnen, dat garandeer ik", citeert Motorsport.com. "En in 2027 willen we meedoen om het wereldkampioenschap." Alpine kwakkelt al jaren in de Formule 1, met name de krachtbron van eigen makelij komt aanzienlijk te kort. Vanaf volgend jaar wordt er daarom overgestapt naar motoren van Mercedes: "Die overstap was een hele moeilijke beslissing. Maar om te kunnen winnen in deze sport, moet je over dezelfde middelen als anderen beschikken."

OOK INTERESSANT: Briatore: nieuwe baas Alpine zat achter een van de grootste Formule 1-schandalen ooit

Max Verstappen aantrekken

Briatore vervolgt: "Vanwege een miljoen in het verleden gewortelde problemen, stonden we op dat vlak op achterstand. In 2026 hebben we geen excuses meer. We moeten dan competitief zijn. We zijn het verschuldigd aan Renault, Alpine en (CEO) Luca de MEO, die de volledige verantwoordelijkheid nam met zo'n moedig besluit. We zijn hier om te winnen en de teams die de nieuwe reglementen van 2026 het beste interpreteren, hebben een streepje voor. De makkelijkste manier om te winnen is door Max Verstappen aan te trekken, maar dat kunnen we niet. We moeten het dus doen met wat we hebben." Momenteel zitten Pierre Gasly en Franco Colapinto achter het stuur bij Alpine.

Gerelateerd