Je hebt valsspelen en je hebt valsspelen. Soms doet een Formule 1-team iets dat net in de mazen van de wet past, maar soms wordt de boel gewoon keihard bedrogen. Dat laatste was het geval bij ‘Crashgate’. Een schandaal rond het team van Renault in 2008.

Af en toe zit je misschien wel eens naar een Grand Prix te kijken en dan denk je ‘als de ene coureur nou even crasht, kan de andere coureur daar handig van profiteren’. Uiteraard een bizarre manier om voordeel te behalen, maar het zou niet voor het eerst zijn dat het gebeurt. Dat is namelijk precies wat Renault uithaalde bij de Grand Prix van Singapore van 2008.

Wat gebeurde er precies? Nelson Piquet Jr. was toen coureur bij Renault, naast wereldkampioen Fernando Alonso. Hoewel hij zijn naam mee had, was Piquet geen uitblinker. Zeker niet naast Alonso. Dat hij tijdens de Grand Prix van Singapore crashte, was dan ook geen grote verrassing voor het grote publiek. Wat echter wel heel bijzonder was, was dat die crash voor Alonso perfect uitpakte. Die ging namelijk pitten op dat moment en kon door de naar buiten geroepen Safety Car vanwege die crash profiteren. Zijn pitstop deed daardoor uiteraard minder pijn en leverde hem onderaan de streep enkele plaatsen winst op.

Piquet Jr. crasht bewust tijdens de GP van Singapore, 2008.

Het resultaat loog er niet om: Alonso wist de race in Singapore vervolgens te winnen. Zonder die crash was dat waarschijnlijk niet gelukt. Een gevalletje ‘geluk bij een ongeluk’ zou je zeggen, maar het bleek geen ongeluk te zijn. Piquet werd datzelfde jaar nog door Renault uitgezwaaid en daarna besloot de Braziliaan een boekje open te doen over wat er in Singapore was gebeurd.

Fernando Alonso wint de Grand Prix van Singapore, 2008.

Er kwam aan het licht dat Piquet niet per ongeluk crashte, maar daarvoor opdracht van het team had gekregen. Piquet stond op dat moment onder immense druk vanwege zijn tegenvallende prestaties en had besloten dat hij dat bevel maar beter op kon volgen. Het kon niet voorkomen dat Renault hem dus toch de deur wees en gelukkig was Piquet’s sporthart te groot om het geheim met zich mee te blijven dragen. Er zal ongetwijfeld ook wel wat wrok richting Renault mee hebben gespeeld.

Nelson Piquet Jr, 2008.

Je kunt je voorstellen dat deze onthulling een enorme wervelwind door de Formule 1 liet gaan. Renault werd op het matje geroepen door de FIA en teambaas Flavio Briatore - inmiddels terug aan het hoofd van Alpine - en technisch directeur Pat Symonds werden stevig aan de tand gevoeld. Zij werden gezien als de breinen achter deze op z’n zachtst gezegd onsportieve actie. De FIA oordeelde snoeihard. Briatore en Symonds konden de Formule 1 voorgoed vaarwel zeggen. Daar bleef het niet bij: voor Renault hing er een levenslange schorsing uit de Formule 1 boven het hoofd.

Pat Symonds (links) en Flavio Briatore (rechts)

Zover kwam het uiteindelijk niet. Renault zou zich vijf jaar lang niet aan iets vergelijkbaars mogen vergrijpen, anders was het wel echt voor altijd gedaan voor Renault in de Formule 1. Dat liep dus nog met een sisser af, maar hoofdsponsor ING vond het geheel schandalig genoeg om zich terug te trekken. Dat was toch wel een flinke knauw voor het team. Ook het wegzetten van Briatore, die met Benetton en Renault erg succesvol was, ging ze niet in de koude kleren zitten. Uiteindelijk gingen Briatore en Symonds toch nog vrijuit na een uitspraak van een Franse rechter in 2010. Ook Piquet en Alonso ondervonden er verder geen juridische problemen meer van.

Wel werd er door de FIA met Briatore en Symonds afgesproken dat ze tot 2013 geen actieve rol meer in in de Formule 1 mochten bekleden. Briatore is sindsdien echter niet bepaald voor iedereen meer een graag geziene gast in de paddock. Tot voor kort zagen we hem dan ook niet meer in de paddock, tot Alpine afgelopen jaar het verrassende nieuws aankondigde dat Briatore terugkeerde in de sport als adviseur van het team. Inmiddels neemt hij de honneurs als teambaas waard.