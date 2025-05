Max Verstappen heeft naar eigen zeggen niet het gevoel dat hij meedoet om het wereldkampioenschap Formule 1 dit seizoen. Dat neemt echter niet weg, dat de Nederlander ieder raceweekend tot het gaatje zal gaan.

Max Verstappen heeft na acht races dit seizoen twee overwinningen bij mogen schrijven. Op de derde plaats in het wereldkampioenschap kijkt de Nederlander tegen een achterstand van 25 punten aan op klassementsleider Oscar Piastri. De achterstand naar de nummer twee, Lando Norris, bedraagt 22 punten. Verstappen is de aansluiting dus nog niet volledig kwijt, maar het is een publiek geheim dat McLaren momenteel een aanzienlijk sterkere auto heeft dan Red Bull Racing.

Red Bull Racing

In Monaco werd Verstappen slechts vierde, waar hij een week eerder in Imola de race nog wist te winnen. De Limburger weet blij vlagen - met name dankzij zijn eigen vaardigheden - meer uit de RB21 te halen dan er inzit, maar consistent om overwinningen vechten, is er vooralsnog niet bij. Dit terwijl Piastri en Norris vrijwel ieder weekend - tenzij ze het zelf af laten weten - in gevecht zijn om de overwinning.

Verstappen over titelkansen

Gevraagd naar of Verstappen meedoet om het wereldkampioenschap, klinkt het tegenover de aanwezige media in Barcelona: "Het voelt voor mij niet als een gevecht, als ik eerlijk ben. Ik probeer mijn best te doen en gewoon een beetje plezier te hebben. Maar ja... Het is tot nu toe niet zo dat dit seizoen mij voor altijd bij zal blijven. Het is niet alsof ik er niet meer in geloof. Ik doe ieder weekend mijn best. Dat heeft niets te maken met of ik er écht in geloof of niet. Ik weet dat iedere keer dat ik naar het circuit ga, ik mijn uiterste best doe."

