McLaren-coureur Lando Norris noemt het "een beetje dom" om Max Verstappen nu al uit te vlakken als kanshebber voor het wereldkampioenschap Formule 1 in 2025, ondanks de problemen bij Red Bull Racing.

Het team van McLaren is tot op heden de dominante factor gebleken in de Formule 1 dit jaar. Oscar Piastri gaat na acht races aan kop in het klassement, met teammaat Lando Norris daar slechts drie punten achter. Max Verstappen staat op zijn beurt 25 punten achter de klassementsleider. Bij de constructeurs is het verschil aanzienlijk groter. Daar heeft McLaren een voorsprong van maar liefst 172 punten op Mercedes en 176 op Red Bull Racing. In Barcelona liet zelfs Verstappen zelf optekenen dat hij niet het gevoel heeft mee écht mee te doen om het wereldkampioenschap.

Een beetje dom

Toch willen ze bij McLaren zelf niet als de gedoodverfde favoriet worden gezien. "Wiskundig gezien kan op dit moment de hele grid het wereldkampioenschap nog winnen", vertelt Norris tegenover de aanwezige media in Barcelona. "Dus als je denkt dat het alleen tussen mij en Oscar gaat, denk ik dat je een beetje dom bent. Max kan nog steeds winnen. En ik denk dat Ferrari gedurende het seizoen sterker zal worden."

Verstappen niet uitsluiten

De Brit vervolgt: "We vechten ieder weekend tegen Max. Hij heeft al meerdere keren (7) op het podium gestaan. Hij heeft races gewonnen (2). Hij heeft ons in Imola eerlijk verslagen, omdat hij sneller was. Dus ik weet niet hoe het mogelijk is dat je denkt dat het alleen tussen mij en Oscar gaat", klinkt het.

