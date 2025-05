In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Jos Verstappen zich uit over de toekomst van Max Verstappen en welk team naast Red Bull echt een optie zou zijn, ging ook Helmut Marko in op de toekomst van de Nederlander en die van de andere coureurs van Red Bull, legde Verstappen uit waarom Kelly Piquet er niet was in Monaco en bleek de race pace een slecht verhaal te vertellen over het weekend van Red Bull in Monaco. Dit is de GPFans Recap van 26 mei.

Verstappen onthult waarom Kelly en dochter Lily niet bij thuisrace in Monaco waren

De Grand Prix van Monaco is eigenlijk een soort 'thuisrace' voor Max Verstappen, want de Nederlander woont in principe bij het circuit om de hoek. Het leek de ideale gelegenheid voor vriendin Kelly Piquet en dochter Lily om even bij de race van papa Verstappen te gaan kijken. Beiden schitterden echter in afwezigheid en Verstappen legt nu uit waarom. Meer lezen over waar Kelly Piquet er volgens hem niet bij was tijdens de Grand Prix van Monaco? Klik hier!

Jos Verstappen over toekomst Max: 'Dat team is beter, maar daar is in principe geen plek'

Jos Verstappen (53) was enige tijd afwezig in de F1-paddock, maar in Monaco maakte hij weer zijn opwachting aan de zijde van zijn zoon, Max. Tijdens het raceweekend aan de Middelandse Zee gaf Verstappen senior een uitgebreid interview en besprak hij de toekomst van Max. Volgens hem is er op dit moment één team duidelijk het meest interessant, maar is daar "in principe geen plek". Meer lezen over wat Jos Verstappen te zeggen heeft over de toekomst van Max Verstappen in F1 en bij Red Bull Racing. Klik hier!

Marko geeft update over toekomstbeslissing Verstappen en mogelijke rijderswissel Racing Bulls

Helmut Marko, adviseur bij Red Bull Racing, heeft een update gegeven over de toekomst van de coureurs van Racing Bulls - Isack Hadjar en Liam Lawson - en Red Bull - Max Verstappen en Yuki Tsunoda - en wat de huidige situatie is. Het moment waarop er beslissingen worden genomen is volgens de Oostenrijker al duidelijk. Meer lezen over de plannen van Red Bull omtrent hun eigen coureurs en die van Racing Bulls? Klik hier!

FIA-voorzitter neemt besluit over eventuele tweede termijn

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de knoop doorgehakt en laat aan Reuters weten dat hij zich officieel verkiesbaar stelt voor een tweede termijn. De Emiraat is, naar eigen zeggen, nog niet klaar met zijn taak en stelt dat hij de autosport verder wil laten groeien. Meer lezen over de plannen van Mohammed Ben Sulayem als straks zijn termijn erop zit? Klik hier!

Race pace Monaco: Verstappen kan in vrije lucht niet tippen aan tempo McLaren en Ferrari

De F1 Grand Prix van Monaco is altijd een race op zich, die afgelopen weekend door Lando Norris werd gewonnen. Voor Max Verstappen en Red Bull Racing kwam er na de race, die op P4 werd afgesloten, nog wat minder nieuws. Verstappen kon de auto's van McLaren en Ferrari qua race pace niet bijhouden, maar het echte slechte nieuws kwam van de auto van Yuki Tsunoda. Meer lezen over wat de race pace van afgelopen weekend zei over het weekend van Verstappen en Red Bull in Monaco? Klik hier!

