Jos Verstappen (53) was enige tijd afwezig in de F1-paddock, maar in Monaco maakte hij weer zijn opwachting aan de zijde van zijn zoon, Max. Tijdens het raceweekend aan de Middelandse Zee gaf Verstappen senior een uitgebreid interview en besprak hij de toekomst van Max. Volgens hem is er op dit moment één team duidelijk het meest interessant, maar is daar "in principe geen plek".

Waar Jos in het begin van de carrière van Max nog bij vrijwel iedere race aanwezig was, heeft hij zich in 2025 nog maar mondjesmaat laten zien. Na een afwezigheid van enkele maanden, keerde de rallycoureur in Monaco weer terug aan de zijde van zijn zoon. Per boot arriveerden ze samen in de haven bij het circuit. Volgens Jos is het niet meer nodig - en kan het ook niet altijd - dat hij bij iedere race van Max aanwezig is. "Ik wil niet de vader zijn die zich overal mee bemoeit", zo zegt hij in een uitgebreid interview met De Telegraaf. Ook clasht een Formule 1-weekend soms met het raceprogramma van Jos in de rallywereld. Toch heeft hij nog steeds dagelijks contact met zijn zoon en weet hij ook wat hem bezighoudt met betrekking tot de nabije toekomst.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen "heeft het naar zijn zin" bij Red Bull, maar...

Er zijn al tal van speculaties geweest over de toekomst van Verstappen. Gaat hij weg bij Red Bull Racing? En zo ja, wanneer dan? Als we de woorden van Jos moeten geloven, dan is er nog niets in beton gegoten en lijkt het nog alle kanten op te kunnen. Maar zoals wel vaker, blijven de woorden een beetje cryptisch en wordt er geen heel duidelijk standpunt ingenomen. "Hij heeft het hier [bij Red Bull] goed naar zijn zin. Tegelijkertijd wil hij wel presteren. Het is geen type dat zomaar een jaartje achteraan gaat rijden. Dan krijg je een niet leuke Max te zien. Je kunt je ook afvragen: waar moet hij dan naartoe?", zo vertelt Verstappen senior.

Celebrities vinden hun weg naar GP Monaco: van Edgar Davids tot Jeff BezosLees meer

McLaren is beter, maar daar is geen plek

En die nieuwe bestemming, dat is inderdaad vaak een vraag die mensen bezighoudt. Mercedes en Aston Martin worden dikwijls genoemd, maar Jos zoomt op dit moment vooral in op een heel ander team. Volgens de rallycoureur is er maar één renstal die er momenteel met kop en schouders bovenuit steekt. "Op dit moment is alleen McLaren duidelijk beter", zo zegt hij. Maar bij de Britse formatie is alleen een probleem met betrekking tot een transfer. "Daar is in principe geen plek", zegt Jos, doelend op de langlopende contracten van Lando Norris en Oscar Piastri.