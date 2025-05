De F1-paddock in Monaco werd afgelopen weekend overspoeld door celebrities. Profvoetballers, zangers, ondernemers en tal van andere wereldsterren wisten zondag massaal hun weg naar de Grand Prix in het prinsdom te vinden. Zo zagen we onder meer Amazon-baas Jeff Bezos en voormalig Oranje-international Edgar Davids.

De Grand Prix van Monaco staat niet voor niets bekend als dé glitter en glamour-race van de Formule 1. Het Vorstendom is een populaire bestemmening voor beroemdheden, zeker als ze erg vermogend zijn. Monaco staat bekend om haar gunstige belastingklimaat en daarom kiezen veel wereldsterren ervoor zich te nestelen in de dwergstaat. Monaco kent maar een kleine 40.000 inwoners, maar het merendeel daarvan is multimiljonair. Ook veel Formule 1-coureurs, waaronder Max Verstappen, hebben ervoor gekozen Monaco als hun primaire woonbestemming aan te wijzen. Naast de financiële voordelen die Monaco met zich meebrengt, heerst er ook een gunstig Middellandse Zee klimaat, met zachte winters en warme zomers.

Artikel gaat verder onder video

'Voetbalfeest' in Monaco: van Zidane tot Mbappé en van Del Piero tot Davids

De Formule 1-race in Monaco is dan ook dé plek om samen te komen voor celebrities. Een enkeling van hen is ook daadwerkelijk een fan van de sport, maar het merendeel reist voornamelijk af naar het circuit voor de glitter en glamour - of om zaken te doen en te netwerken. Afgelopen zondag kende het raceweekend in Monaco haar toppunt wat betreft beroemdheden in de paddock. Het circuit werd voorafgaand aan de Grand Prix overspoeld met bekende namen, waaronder Amazon-baas Jeff Bezos, voormalig Oranje-international Edgar Davids en Real Madrid-ster Kylian Mbappé. Het was vooral een 'voetbalfeestje' op de baan, want ook oud-gedienden als Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero en Patrice Evra lieten hun gezicht zien.

Celebs uit alle categorieën aanwezig bij F1 GP Monaco

Maar daar bleef het niet bij. De beroemdheden waren breed vertegenwoordigd in Monaco. Zo zagen we basketbalspelers, zoals Harrison Barnes, maar ook muzikanten, zoals Dominic Howard van de rockband Muse en acteurs en actrices, waaronder Simone Ashley en Sofia Vergara. Of wat te denken van Naomi Campbell en Liam Cunningham. Ontelbaar veel bekende namen gaven acte de présence op het circuit in Monaco.

Hieronder hebben we een aantal foto's van de celebs op een rij gezet:

Kylian Mbappé, superster van voetbalclub Real Madrid

Naomi Campbell op de grid in Monaco

Jeff Bezos, de baas van Amazon, met zijn vrouw Mackenzie

Simone Ashely, bekend van o.a. The Little Mermaid

Harisson Barnes, een bekende basketballer

Dominic Howard, de drummer van Muse was ook in Monaco

Voormalig Oranje-international Edgar Davids in de paddock

Trainer en oud-prof Zinedine Zidane met een Alpine-petje

Patrick Dempsey, bekend van Grey's Anatomy, was ook op het circuit

Alessandro Del Piero, voormalig Juventus-ster, was ook in Monaco

België- en Real Madrid-keeper Thibaut Courtois in de paddock

Gerelateerd