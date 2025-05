Helmut Marko, adviseur bij Red Bull Racing, heeft een update gegeven over de toekomst van de coureurs van Racing Bulls - Isack Hadjar en Liam Lawson - en Red Bull - Max Verstappen en Yuki Tsunoda - en wat de huidige situatie is. Het moment waarop er beslissingen worden genomen is volgens de Oostenrijker al duidelijk.

In gesprek met Viaplay laat Marko zich uit over het weekend van Racing Bulls, dat met zowel Hadjar als Lawson punten scoorde in Monaco. "Als ik Hadjar met Kimi Antonelli vergelijk, heb ik gehoord dat Kimi zo'n 10.000 kilometer getest heeft in oude auto's. Hadjar heeft hooguit 500 tot 800 kilometer getest. Dat laat zien hoeveel potentieel deze kleine jongeman heeft. Ik denk dat hij een potentiële Grand Prix-winnaar is. Liam Lawson zat in een negatieve spiraal. Hij staat nu in de top tien, dus dat laat zien dat hij zich aan het herstellen is. Naast Max Verstappen zou hem dat niet gelukt zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: VIDEO | FIA deelt reprimande uit, Verstappen wil graag Mario Karten | GPFans News

Periode na zomerstop belangrijk moment bij Red Bull

Door de eerdere wissel begin dit seizoen zijn de geruchten omtrent Red Bull en Racing Bulls momenteel nog steeds aanwezig, zeker omdat Lawson het bij Racing Bulls tot het weekend in Monaco lastig had. Zeker de naam Arvid Lindblad, die deze zomer achttien jaar wordt, wordt vaak in verband gebracht met een zomerse promotie naar F1. Marko stelt dat het een optie is en gaat in de zomer praten over wat er bij Racing Bulls gaat gebeuren naast Hadjar. "We praten normaal pas over de toekomst van de coureurs na de zomerstop. Het is dus veel te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. De prestaties zijn altijd het belangrijkste bij Red Bull." Ook de toekomst van Verstappen blijft de gemoederen bezighouden, maar ook daar gaat Marko in de zomer pas met Red Bull en het kamp van Verstappen over praten. "Ook dat bekijken we pas na de zomerstop. Daar is het nu veel te vroeg voor. Hij heeft een contract tot en met 2028."

Clausule Verstappen bij Red Bull

De reden van de twijfel over de toekomst van Verstappen bij Red Bull is niet alleen de prestaties van Red Bull zelf, maar ook de prestatieclausule in zijn contract. Marko: "Alle contracten hebben clausules. Die hebben vooral met prestaties te maken. Dat is momenteel niet van belang. We moeten zorgen dat we de auto goed genoeg maken. Dan is deze hele discussie ook voorbij. Momenteel is het wel duidelijk. Hij zegt dat hij zijn contract wil uitdienen, maar we moeten hem een winnende auto geven, of waar hij minimaal mee voor de wereldtitel moet kunnen vechten."

Gerelateerd