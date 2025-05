Max Verstappen heeft zich uitgelaten over wat hij verwacht van de regelwijzigingen die tijdens de F1 Grand Prix van Spanje door de FIA doorgevoerd gaan worden in een poging de flexibiliteit ook aan de voorkant van de auto te beperken.

Nadat begin dit seizoen de achtervleugel al van nieuwe reglementen en tests werd voorzien en er tussendoor ook nog andere reglementen op technisch vlak werden aangepast, gaat vanaf de Grand Prix van Spanje ook de voorvleugel van nieuwe reglementen voorzien worden. Alle vleugels die dus tijdens de eerste acht races zijn gebruikt zullen niet meer mogen vanaf Spanje. De voorvleugel mag vanaf dan niet meer 15mm maar 10mm flexibel zijn. Volgens de geruchten zou dit vooral impact hebben op Mercedes en McLaren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Monaco

Verstappen over nieuwe reglementen vanaf Spanje

In gesprek met Viaplay gaat Verstappen in op wat hij verwacht van de nieuwe reglementen en tests omtrent de voorvleugel die vanaf de race in Spanje in zullen gaan. 'Ik hoop dat het een heel klein beetje uitmaakt. Ik denk niet dat dit de wereld op zijn kop zal zetten. Als het een heel klein beetje naar onze kant toekomt, dan vind ik dat al positief, maar we gaan het zien."

Gerelateerd