Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Monaco

Drie teams scoorden afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Monaco geen punten, terwijl McLaren een enorm gat heeft geslagen en Red Bull en Ferrari ingelopen zijn op Mercedes. De stand van zaken bij de constructeurs na acht races.

In Monaco was het McLaren dat door de twee podiumplekken veertig punten bij kon schrijven en Mercedes geen enkel punt zag scoren. De voorsprong is nu dus enorm groot geworden. Red Bull scoorde twaalf punten en zag Ferrari 28 punten scoren en dus inlopen. Williams zag op haar beurt Haas en Racing Bulls iets dichter in de buurt komen, maar het gat is nog steeds groot. Geen punten dit weekend voor Aston Martin, Alpine en Sauber.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 WK-stand 2025

Formule 1 WK-stand constructeurs 2025

# Team Punten 1 McLaren 319 2 Mercedes 147 3 Red Bull Racing 143 4 Ferrari 142 5 Williams 54 6 Haas 26 7 Racing Bulls 22 8 Aston Martin 14 9 Alpine 7 10 Sauber 6

Gerelateerd