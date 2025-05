In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De mediadag in Monaco is aangebroken en de teams maken zich op voor het raceweekend in Monte Carlo. Vandaag gaf George Russell Max Verstappen toch wel een compliment voor zijn inhaalmanoeuvre op Oscar Piastri. De Nederlander legt daarnaast uit waarom hij niet aanwezig was bij de vertoning van de Formule 1-film en Zak Brown heeft liever dat Verstappen kampioen wordt, dan dat hij teamorders moet gaan uitdelen. Dit is de GPFans Recap van donderdag 22 mei.

Artikel gaat verder onder video

Dit is het nieuwe reglement voor F1 GP Monaco en waarom het is ingevoerd

De F1 Grand Prix van Monaco staat voor aankomende zondag 25 mei op de planning. De FIA kondigde afgelopen februari een ingrijpende regelverandering aan. Er zullen namelijk twee verplichte pitstops gemaakt moeten worden. Maar hoe zitten de reglementen precies in elkaar en waarom zijn deze ingevoerd? Alles lezen over de regel die dit weekend alleen in Monaco geldt? Klik hier!

Brown ziet liever titel naar Verstappen gaan, dan dat hij teamorders uitdeelt

McLaren-CEO Zak Brown benadrukt dat hij absoluut niet wil werken met teamorders en dat hij er prima mee kan leven als Max Verstappen aan het einde van 2025 zijn vijfde wereldtitel binnenhaalt. Lando Norris en Oscar Piastri zijn aan elkaar gewaagd en kunnen elkaar punten afsnoepen, maar voor McLaren telt vooral de constructeurstitel. Lezen waarom Zak Brown liever niet teamorders uitdeelt? Klik hier!

Russell zag inhaalactie Verstappen op Piastri en deelt groot compliment uit

Hoewel George Russell en Max Verstappen nu eenmaal niet de beste vrienden zijn, moet de Mercedes-coureur toegeven dat de inhaalactie van de Nederlander op Oscar Piastri hem tot een van de allerbesten aller tijden maakt. De hele reactie van Russell lezen? Klik hier!

'Achter dit trucje van McLaren is Red Bull gekomen na navraag bij FIA'

In aanloop naar het raceweekend in Imola heeft de FIA twee technische richtlijnen ingevoerd, waar McLaren mogelijk door is geraakt. De eerste richtlijn heeft te maken met de skidblocks, terwijl de tweede richtlijn een verduidelijking is op aanvraag van Red Bull. Volgens The Race zijn er een heleboel ideeën afgeschoten door de FIA, maar is er één idee dat niet direct als illegaal wordt beschouwd. Lezen welk idee dat is en hoe het werkt? Klik hier!

Verstappen sloeg F1-film over: "Wilde gewoon meer tijd thuis doorbrengen"

Max Verstappen was woensdagavond niet aanwezig bij de vertoning van de Formule 1-film en onthult bij onder andere GPFans dat hij simpelweg even wat tijd wilde doorbrengen met zijn eigen gezin. Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet hebben onlangs dochter Lily gekregen, en hij heeft de FOM laten weten dat hij niet aanwezig zou zijn. De hele verklaring van de viervoudig kampioen lezen? Klik hier!

Gerelateerd