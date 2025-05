Max Verstappen was woensdagavond niet aanwezig bij de vertoning van de Formule 1-film en onthult bij Autosport.com dat hij simpelweg even wat tijd wilde doorbrengen met zijn eigen gezin. Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet hebben onlangs dochter Lily gekregen, en hij heeft de FOM laten weten dat hij niet aanwezig zou zijn.

De Nederlander heeft niet veel op met alle verplichte evenementen buiten het raceweekend om. In die tijd doet hij liever andere dingen, zoals uren doorbrengen op zijn simulator, of tijd besteden aan zijn familie. Tijdens het drukke schema van de Formule 1 zijn er maar weinig momenten waarop Verstappen dat kan doen, en dus sloeg hij de privébijeenkomst voor de nieuwe Formule 1-film over.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz eerlijk over nieuwe F1-film: 'Hardcorefans gaan het iets te Amerikaans vinden'

Verstappen geeft de voorkeur aan het gezinsleven in vrije tijd

Tijdens de triple header vindt Verstappen het belangrijker om bij zijn gezin te zijn dan om de film met Brad Pitt te bekijken. "Ik heb FOM ruim van tevoren laten weten dat ik die avond niet aanwezig zou zijn. Ze wisten ervan. Ik wilde gewoon meer tijd thuis doorbrengen. Het was ook geen verplicht evenement, het was gewoon mijn privétijd. En die privétijd breng ik het liefst thuis door, vooral omdat je in de Formule 1 al zo vaak van huis bent," zo legt hij uit. De Nederlander is in 2025 begonnen aan zijn elfde jaar in de sport en ziet de agenda steeds voller worden. "Dat ik op zulke dagen meer tijd thuis wil doorbrengen, is volgens mij heel normaal. Nu het gezin groeit, geef ik er absoluut de voorkeur aan om meer tijd thuis te zijn."

Gerelateerd