Carlos Sainz is duidelijk na het zien van de F1-film waarin Brad Pitt speelt. De Spanjaard stelt dat het wel wat weg heeft van de Netflix-serie Drive to Survive en dat de hardcorefan misschien niet echt aan zijn trekken zal komen, maar dat het wel een nieuw publiek kan aanboren dat eerder nog niet geïnteresseerd was in de sport.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de Formule 1-film die eind juni uit zal komen. De cast was diverse keren aanwezig bij Grands Prix om beelden te schieten tijdens een echt Formule 1-weekend. De populariteit van de sport is in de Verenigde Staten al enorm gegroeid door Drive to Survive, en Sainz verwacht dat de film daar misschien nog een boost aan kan geven.

Hollywood-factor

Woensdagavond kregen enkele genodigden, waaronder Sainz, de kans om de voorpremière van de F1-film te bekijken. Tegenover onder andere GPFans legt Sainz uit wat hij ervan vond. "Ik heb er echt van genoten. Voor ons als F1-experts, we gaan dingen zien die we soms ook bij Netflix zien. Dan doel ik op de Hollywoodfactor," zo is hij duidelijk. Wel ziet hij dat het concept nieuwe fans kan aantrekken. "Ik geloof echter wel dat het een nieuw publiek kan aanboren. Het zal het denk ik, goed doen bij mensen die niet veel van F1 afweten." Voor de hardcorefans heeft hij ook een duidelijke boodschap: "Voor de hardcorefan, de journalisten en ons, we gaan dingen zien die misschien iets te Amerikaans of Hollywood zijn, maar eerlijk gezegd heb ik er wel van genoten. Er zijn dingen die mij verbaasd hebben, maar we hebben gewoon een goede Hollywoodfilm gezien."

De nieuwe fans letten wellicht op andere dingen dan de doorgewinterde fans en Sainz onthult dat er ook enkele Formule 1-nerds van de productie bijzaten. "Er waren een aantal nerds, maar niet zoveel als ik van tevoren dacht. Die hebben ons ook gewaarschuwd: jongens, we houden van jullie sport, maar dit is Hollywood," aldus Sainz.

