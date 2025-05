McLaren-CEO Zak Brown benadrukt dat hij absoluut niet wil werken met teamorders en dat hij er prima mee kan leven als Max Verstappen aan het einde van 2025 zijn vijfde wereldtitel binnenhaalt. Lando Norris en Oscar Piastri zijn aan elkaar gewaagd en kunnen elkaar punten afsnoepen, maar voor McLaren telt vooral de constructeurstitel.

Brown heeft zijn rijdersduo de afgelopen jaren veelvuldig geprezen. Toch blijkt het team moeite te hebben met het hanteren van teamorders. Vorig seizoen had Norris de beste papieren om Verstappen van de titel te houden, maar wilde het team Piastri niet tegenwerken. Anno 2025 beschikt McLaren met de MCL39 voorlopig nog steeds over de snelste wagen, en in gesprek met PlanetF1 maakt Brown duidelijk dat teamorders bij McLaren niet aan de orde zullen zijn.

Piastri en Norris moeten het maar met elkaar uitzoeken

"De beste manier om het constructeurskampioenschap te winnen is door als eerste en tweede te eindigen bij de coureurs, en dat is wat we proberen te doen," begint Brown. "En de manier om de coureurs zelf te laten uitmaken wie er eerste en tweede wordt, is door hen volledig, eerlijk en transparant te behandelen. Je zag het tijdens het vorige raceweekend [Imola]: Oscar ging als eerste de baan op in Q3. De race ervoor was het Lando die als eerste ging," aldus Brown, die aangeeft dat McLaren alles zo eerlijk mogelijk probeert te verdelen.

Brown vindt mislopen titel bij coureurs geen ramp

Binnen het team vragen Norris en Piastri dan ook niet om voorkeursbehandeling. "Onze coureurs vragen niet om een voorkeurspositie, ze vragen om eerlijkheid en dat krijgen ze ook. Ik denk dat ze zich daar heel comfortabel bij voelen. Moge de beste winnen." Toch blijft het risico bestaan dat McLaren de titel bij de coureurs misloopt, omdat het duo simpelweg te veel punten van elkaar afsnoept. "Hopelijk geven we ze een auto en een omgeving waarin ze de laatste race ingaan en het onderling kunnen uitvechten, zonder dat ze onderweg zoveel punten van elkaar hebben afgepakt dat Max [Verstappen] of iemand anders daardoor een kans krijgt. Maar als dat wel gebeurt, dan heeft de coureur die het kampioenschap wint het gewoon beter gedaan. Daar heb ik vrede mee. Ik heb daar vrede mee, want het alternatief is: hoe neem je een coureur uit de titelstrijd die volop meedoet om het kampioenschap? Dat is gewoon niet juist," aldus Brown.

