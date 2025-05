Ook Max Verstappen zelf moet toegeven dat zijn inhaalactie op Oscar Piastri in de openingsronde van de race in Imola 'best wel goed' was. De Nederlander heeft de wedstrijd zondagavond nog eens teruggekeken en stelde dat Piastri meer bezig was met George Russell dan met hem.

Verstappen wist afgelopen zondag de eerste race van het drieluik dat door Europa gaat te winnen. Daardoor heeft de Nederlander weer 25 punten extra in de jacht op zijn vijfde wereldtitel. Piastri leidt overigens nog altijd het klassement met 146 punten. Lando Norris heeft er 13 minder, en Verstappen heeft er momenteel 124 achter zijn naam.

Verstappen moest lachen om actie

In Monaco blikt Verstappen terug op het afgelopen weekend, en bij NU.nl legt hij uit dat hij ook wel heeft genoten van zijn inhaalmanoeuvre. "Toen ik zondag na de race thuiskwam, heb ik die nog wel even teruggekeken, ja. Ik wist natuurlijk wel hoe het in de auto aanvoelde, maar het is wel fijn om even terug te kijken hoe dicht het allemaal bij elkaar zat. Toen ik door de volgende bocht ging, moest ik wel even lachen. 'Die was wel goed,' dacht ik," legt de viervoudig kampioen uit.

Piastri had ogen op Russell gericht

Piastri moest kiezen toen hij bocht twee inging, en de Australiër legde zijn focus op de Mercedes-coureur. "Als je terugkijkt, zie je dat hij heel erg bezig was met George Russell, omdat die eigenlijk tweede lag. Dus hij had het niet verwacht. Dat snap ik helemaal. En ik nam het momentum mee vanaf de buitenkant. Dan kun je ook niet meer reageren," aldus Verstappen.

