In aanloop naar het raceweekend in Imola heeft de FIA twee technische richtlijnen ingevoerd, waar McLaren mogelijk door is geraakt. De eerste richtlijn heeft te maken met de skidblocks, terwijl de tweede richtlijn een verduidelijking is op aanvraag van Red Bull. Volgens The Race zijn er een heleboel ideeën afgeschoten door de FIA, maar is er één idee dat niet direct als illegaal wordt beschouwd.

Sinds McLaren vorig jaar met de updates in Miami de weg omhoog wist in te zetten, vraagt de concurrentie zich af waar McLaren de tijdwinst heeft gevonden. Er zijn diverse ideeën geopperd, waaronder het gebruik van water in de banden, hoewel niet is bewezen dat McLaren dit daadwerkelijk toepast. Red Bull lijkt daarnaast ook niet precies te weten waar het geheim van McLaren zit, maar heeft een andere tactiek gebruikt om daarachter te komen. Het Oostenrijkse team heeft namelijk allerlei ideeën aan de FIA voorgelegd, om te controleren of die volgens de regels zijn toegestaan. De FIA heeft daarop gereageerd met een technische richtlijn om alle teams op de hoogte te brengen van innovaties die niet zijn toegestaan, maar volgens het medium is er één idee blijven hangen.

Piëzo-elektrische materialen

Het zou volgens The Race gaan om Peltier-elementen, een alternatief voor piëzo-elektrische materialen. Dergelijke apparaten worden omschreven in artikel 15.4.1 van het technisch reglement. Daarin staat dat vormveranderende materialen verboden zijn, met uitzondering van piëzo-elektrische materialen die worden gebruikt in elektrische sensoren. De FIA beschouwt dat als sensoren die vooral systemen meten, met een minimale invloed op wat zij meten. Mocht een dergelijk systeem echter wel aanzienlijke veranderingen veroorzaken, dan valt het niet meer onder de uitzonderingen.

Werking

Thermo-elektrische modules kunnen worden gebruikt om iets op te warmen, maar ook om iets af te koelen. "Dankzij die elektrische stroom kunnen de vierkante of rechthoekige blokjes waaruit Peltier-elementen bestaan worden bevestigd op plekken waar koeling of verwarming nodig is. Je kunt tussen beide functies schakelen door de richting van de elektrische stroom te veranderen", zo schrijft het medium.

Niet illegaal volgens FIA, maar wel verboden vanaf 2026

Mocht McLaren dit daadwerkelijk gebruiken, dan doen zij voorlopig nog niets illegaals, omdat er geen bewegende onderdelen in zitten. Hoewel de FIA het momenteel nog niet als illegaal bestempelt, zal dat vanaf volgend jaar wel veranderen. "Wij geloven dat het gebruik van Peltier-elementen voor koeling in dit gebied niet onder de huidige technische reglementen valt, maar we zouden het gebruik ervan niet positief beoordelen en willen het vanaf 2026 expliciet uitsluiten", aldus de internationale autosportbond.

