Het komt de laatste jaren vaker voor dan Max Verstappen lief is: Red Bull draait na een slechte vrijdag het weekend om. Hoewel dat voor het resultaat van de Nederlander prima is, legt hij op de persconferentie in Monaco uit dat hij zou willen weten waarom Red Bull tegenwoordig het weekend zo slecht start.

Ook in Imola kwam Red Bull tijdens de openingsdag niet lekker voor de dag. Pas op zaterdag was de snelheid gevonden in de RB21. "Ik wou dat ik wist waarom de vrijdagen niet altijd goed verlopen. We doen het niet expres, echt niet. Maar het is gewoon wat moeilijker om de auto precies in het juiste venster te krijgen. Ik denk trouwens dat we in Imola best veel geleerd hebben, over wat we willen van de auto", opent Verstappen.

Correlatieproblemen

De Nederlander wijst naar een verschil tussen wat de simulator aangeeft en wat er daadwerkelijk op de baan gebeurt, de correlatieproblemen bij Red Bull. "We doen veel simulatorwerk. Hoewel we simulatorcoureurs hebben, communiceren we duidelijk wat we van de auto willen en nodig hebben. Helaas heeft onze auto de afgelopen anderhalf tot twee jaar waarschijnlijk een vrij smal werkvenster gehad. Zodra je daar een beetje links of rechts van zit, wordt het rijden al een stuk lastiger." Dat resulteert volgens hem dan ook in een mindere vrijdag: "Dat vertaalt zich dan vaak in een mindere vrijdag. Maar het team is goed in analyseren en de juiste beslissingen nemen voor de volgende dag. Meestal verbeteren we de situatie dan ook en in Imola ging het zelfs aanzienlijk beter."

Juiste afstelling zoeken

In Imola kwamen er ook nieuwe updates en in Monaco legt Verstappen tegenover GPFans uit: "Het lijkt erop dat we er niet helemaal bovenop zitten qua set-up van de auto. De zaterdag in Imola heeft ons wel een idee gegeven van wat we nodig hebben van de auto, maar dit is weer een heel ander circuit. Dus je kan niet de auto afstellen zoals in Imola, dan stuiter je andere kanten op."

