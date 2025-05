De F1 Grand Prix van Monaco staat voor aankomende zondag 25 mei op de planning. De FIA kondigde afgelopen februari een ingrijpende regelverandering aan. Er zullen namelijk twee verplichte pitstops gemaakt moeten worden. Maar hoe zitten de reglementen precies in elkaar en waarom zijn deze ingevoerd?

Normaal gesproken is één pitstop tijdens een race genoeg, mits je wisselt naar een andere compound. Dat wordt voor de wedstrijd op de straten van Monte Carlo anders, want dan moeten er minstens twee pitstops worden gemaakt, zo geeft artikel 30.5 van het sportief reglement aan. We zeggen dan wel pitstops, maar het gaat puur om het wisselen van de banden en dus een nieuw setje eronder schroeven tijdens een rode vlag telt ook. Tenzij het regent, moet er in Monaco ook gebruik worden gemaakt van tenminste twee verschillende compounds.

Strategie, loopholes en straffen

De regel dat er tenminste twee bandenwissels plaats moeten vinden, geldt ook voor races in de regen. Normaal gesproken hoef je helemaal geen verplichte pitstop te maken, wanneer er op de intermediates of de full wets wordt gereden. Je mag in Monaco wel dezelfde compound gebruiken bij nat weer.

Van alle Grands Prix speelt bandenslijtage de kleinste rol in Monaco. Een coureur kan relatief gemakkelijk een hele race op de mediums of de harde band doen. Het zal daarom interessant zijn wat de teams in het achterveld van plan zijn wat betreft de strategie. Stel Gabriel Bortoleto kwalificeert zich als twintigste en laatste, dan kan Kick Sauber ervoor kiezen om hem op de softs te laten beginnen en na ronde 1 de eerste pitstop te doen en na ronde 2 de tweede pitstop. Je kan de race uitrijden op de mediums en dan hoef je niet meer naar binnen te komen bij een safety car, en dan kan je misschien posities winnen.

De FIA heeft er in de reglementen voor gezorgd dat teams niet zomaar een loophole kunnen vinden. Zo wordt een "bandenwissel" gedefinieerd als wanneer je de pitstraat uitrijdt en op de live timing te zien is dat er een pitstop is gemaakt. Teams mogen dus niet twee keer alle vier de banden wisselen tijdens één en dezelfde stop, en dan roepen dat ze twee bandenwissels hebben gedaan.

De autosportbond dreigt met zware straffen als teams zich niet aan de nieuwe regels voor Monaco houden. Rijdt een coureur een droge race uit op dezelfde compound, ondanks dat hij twee bandenwissels heeft gedaan (dus bijvoorbeeld starten op softs, een pitstop naar softs en nog een pitstop naar softs), dan wordt er een diskwalificatie uitgedeeld. Je wordt ook gediskwalificeerd, als je de race (in droge of natte omstandigheden) finisht na slechts één bandenwissel te hebben gedaan.

Als de race in Monaco wordt beëindigd door middel van de rode vlag en dus niet herstart wordt, en je hebt daarom niet de kans gehad om je pitstop te doen, dan krijg je per gemiste verplichte bandenwissel een tijdstraf van 30 seconden.

F1 wil meer spektakel

Omdat het bijna onmogelijk is om in te halen in Monaco, werden er verschillende oplossingen overwogen zijn om de klassieke Grand Prix toch weer een beetje tot leven te laten brengen in plaats van dat het jaar na jaar treintje rijden is. Zo werd er naar verluidt nagedacht over een regel waarbij de verplichte bandenwissel niet mag plaatsvinden tijdens een rode vlag. Dat gebeurde in 2024 na de zware crash van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Het leidde tot enorm veel kritiek, omdat de strategie meteen uit de race werd gehaald.

Een andere oplossing was dat Pirelli misschien de opdracht zou krijgen om een speciale, superzachte band te maken voor Monaco die heel rap zou slijten. Maar uiteindelijk is er dus gekozen voor de oplossing om meer dan één verplichte bandenwissel in te stellen in de hoop dat strategie een grotere rol gaat spelen en dat er door het veld heen meer verschuivingen gaan zijn.

