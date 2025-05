Hoewel George Russell en Max Verstappen nu eenmaal niet de beste vrienden zijn, moet de Mercedes-coureur toegeven dat de inhaalactie van de Nederlander op Oscar Piastri hem tot een van de allerbesten aller tijden maakt.

Russell en Verstappen zijn elkaar in het verleden meerdere keren spreekwoordelijk in de haren gevlogen. Zo noemde de Nederlander Russell nog een ‘dickhead’ tijdens de sprintrace in Bakoe in 2023, toen Russell bij een inhaalpoging een gat in de sidepod van de RB19 veroorzaakte. Afgelopen jaar botste het duo opnieuw in Qatar, toen Verstappen vond dat Russell hem een straf had 'aangenaaid'.

'Inhaalactie van het jaar'

Russell had afgelopen zondag op de eerste rang zicht op de inhaalactie van Verstappen op Piastri. De Engelsman wilde de McLaren-coureur ook voorbij, maar zag aan zijn rechterkant Verstappen, die Piastri uiteindelijk buitenom inhaalde. Tegenover Sky Sports F1 deelt hij de complimenten uit: "Inhaalactie van het jaar, absoluut! Zonder twijfel. Het is de beste inhaalactie die ik in lange tijd heb gezien. Daarom is Max een van de besten. Dat kun je hem niet afnemen, zelfs niet vanwege onze relatie of dingen die in het verleden zijn gebeurd. Je hebt natuurlijk nog steeds respect voor hem, voor wat hij op het circuit laat zien."

Max was miles back and then, in a flash, he was through 🤯#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/kdZulGxLOJ — Formula 1 (@F1) May 20, 2025

