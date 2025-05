Verstappen krijgt steun na 'ruzie', 'McLaren mogelijk geraakt door nieuwe FIA-regel' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen won in het Italiaanse Imola zijn tweede Grand Prix van het F1-seizoen 2025. Red Bull Racing kwam de afgelopen raceweekenden met meerdere upgrades, maar het volledige pakket kwam pas in Emilia-Romagna samen. Volgens hoofdadviseur Helmut Marko heeft dit geholpen in de strijd tegen McLaren. Maar mogelijk hebben de papajakleurige auto's van Lando Norris en Oscar Piastri tegelijkertijd de impact gevoeld van een nieuwe technische regel, zo werd vandaag onthuld, al ontkent McLaren dat ze de MCL39 hebben moeten aanpassen. Verder gaat Timo Glock in op de woordenwisseling tussen Verstappen en DTM-coureur Maro Engel, en gaat de teambaas van Emil Frey Racing in op de GT3-plannen van de viervoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Marko heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Dát is nu gelijk of beter dan McLaren'

Max Verstappen wordt overspoeld met positieve dingen op het moment. Gisteren won hij de Grand Prix van Emilia-Romagna op dominante wijze en kort daarna hoorde hij dat PSV, zijn favoriete club, landskampioen was geworden. Dr. Helmut Marko deed er vervolgens nog een schepje bovenop en kwam met bijzonder goed nieuws voor Verstappen met betrekking tot zijn strijd met McLaren. Volgens de hoofdadviseur hebben de updates van Red Bull gewerkt en is de bandenslijtage nu op hetzelfde niveau "of beter dan McLaren". Marko stelt dat we op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Italië "het volle effect" hebben gezien van de updates en dat dat heeft geresulteerd in een dominant optreden van Verstappen. Dat liet hij weten tegenover de Duitse tak van Sky Sports. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die vooruitgang ziet bij de ontwikkeling van de RB21.

Stella toch wel verrast door snelheid Verstappen in Imola

McLaren-teambaas Andrea Stella is toch wel aardig verrast door het tempo dat Max Verstappen in Imola wist te rijden. Toch vindt de Italiaan dat zijn team het maximale eruit heeft gehaald door uiteindelijk met beide coureurs op het podium te eindigen. "We verlaten Imola met een goede buit aan punten als team. We wisten voorafgaand aan het weekend dat de lay-out van het circuit en de omstandigheden het een veel spannendere race zouden maken", vertelde Stella tegenover Formula1.com. "We waren toch enigszins verrast door hoe sterk Red Bull vandaag was." Lees hier het hele artikel over de McLaren-teambaas na de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Glock krijgt 'ruzie' tussen Verstappen en Engel mee: 'Iemand z'n ego is gekrenkt'

Het 'ruzietje' tussen DTM-coureur Maro Engel en Max Verstappen heeft ook Timo Glock bereikt. De Duitser stelt dat de twijfels over de rondetijd van Verstappen totaal misplaatst zijn. In zijn ogen moet de GT3 juist heel blij zijn met de aandacht die de viervoudig wereldkampioen aan de klasse schenkt. "Ik snap echt niet waarom er wordt getwijfeld aan de rondetijd van Max Verstappen. Het maakt niet uit of hij nu een 7:53 of een 7:48 reed, met welke vorm van BOP dan ook. Voor mij is hij een voorbeeldfiguur in onze sport, nu al een van de groten. Hij rijdt 24 Formule 1-races per jaar en levert elk weekend topprestaties." Lees hier het hele artikel over de woordenwisseling tussen Max Verstappen en Maro Engel over de Nürburgring-test.

Verstappen hield fysieke klachten over aan race: 'Dat is in Imola behoorlijk heftig'

Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola, zijn tweede zege van het seizoen nadat hij ook al in Japan won. De Nederlander versloeg Lando Norris en Oscar Piastri en blikt terug op zijn inhaalactie en de fysieke klachten die hij aan de race over heeft gehouden. Het circuit in Imola staat erom bekend hobbelig te zijn, terwijl er ook flink wat kerbstones zijn die het circuit nog wat hobbeliger maken. Verstappen zelf stelt dat na de zevende race van 2025 ook wel te voelen. "Het is best hobbelig, dus mijn rug doet behoorlijk pijn." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Teambaas licht tipje van sluier op over GT3-raceplannen Verstappen: "Hij vertelt me dit steeds"

De test van Max Verstappen op de beruchte Nürburgring Nordschleife zorgde voor veel discussie, waaronder over zijn toekomst in de Formule 1 en wat zijn rondetijd was. De viervoudig wereldkampioen reed met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. De teambaas van de Zwitserse renstal kan een tipje van de sluier oplichten over Verstappens plannen. "Ik heb geen idee of dat mag [van Red Bull], maar hij vertelt me steeds dat het cool zou zijn om een gastrace in een GT3 te doen", zei Emil Frey Racing-teambaas Lorenz Frey-Hilti in een interview met Motorsport-Total.com. "Hij geniet heel erg van endurance-races. Hij blijft maar praten over Le Mans, Spa, de Nürburgring. Ik neem aan dat daar de focus ligt na zijn Formule 1-carrière." Lees hier het hele artikel over de toekomstplannen van Max Verstappen buiten de Formule 1.

'FIA lanceerde nieuwe TD voor wielontwerp en behandeling banden: McLaren ontkent aanpassing'

Meerdere bronnen meldden dat de FIA op 12 mei, de maandag vóór de Grand Prix van Emilia-Romagna, een technical directive (TD) had gelanceerd. Een TD is een nieuwe richtlijn die het technisch reglement opheldert met mogelijke wijzingen aan de F1-wagens tot gevolg, maar TD's worden niet publiekelijk gedeeld. De richtlijn van 12 mei zou gaan om het ontwerp van het bodywork rondom de wielen en over hoe de banden behandeld mogen worden. Vanwege het 'foefje' van McLaren en het feit dat Lando Norris en Oscar Piastri de Red Bull van Max Verstappen niet uit konden dagen, zou er in de paddock meteen naar mogelijke aanpassingen aan de papajakleurige bolides zijn gewezen. Lees hier het hele artikel over een nieuwe technical directive die vóór Imola uitkwam.

Gerelateerd