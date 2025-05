Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola, zijn tweede zege van het seizoen nadat hij ook al in Japan won. De Nederlander versloeg Lando Norris en Oscar Piastri en blikt terug op zijn inhaalactie en de fysieke klachten die hij aan de race over heeft gehouden.

Tijdens de persconferentie na de Grand Prix stelde Verstappen dat hij met zijn inhaalactie in de eerste bocht, waarmee hij zowel George Russell als Piastri inhaalde, niet per se risico nam. De Nederlander had alles onder controle, zo blijkt achteraf. "Ik nam wat meer snelheid mee naar de apex van de bocht. Op een gegeven moment verschuift het momentum als je naar bocht 3 gaat, en op dat moment wist ik natuurlijk wel dat ik de leiding had. Dat gaat allemaal heel snel, en je moet heel precies zijn om te zorgen dat je niet te ver buiten de ideale lijn komt. Gelukkig lag er genoeg grip."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over doel testdag Nordschleife: "Daarom doe ik dit soort dingen ook"

Verstappen hield rugpijn over aan race in Imola

Het circuit in Imola staat erom bekend hobbelig te zijn, terwijl er ook flink wat kerbstones zijn die het circuit nog wat hobbeliger maken. Verstappen zelf stelt dat na de zevende race van 2025 ook wel te voelen. "Het is best hobbelig, dus mijn rug doet behoorlijk pijn." De Nederlander zal de pijn echter voor lief nemen, gezien het feit dat hij flink wat in is gelopen op Piastri door zijn zege.

Gerelateerd