Max Verstappen kwam een tijdje geleden in het nieuws door zijn testdag op de Nordschleife in een GT-auto, waar hij meteen een ronderecord noteerde en onder de naam Franz Hermann reed om te voorkomen dat veel mensen er al vanaf wisten voordat hij op de baan te vinden was. De Nederlander heeft nu ook uitgelegd waarom hij deze testdag deed.

Verstappen gaat in gesprek met de aanwezige media in Imola, waaronder GPFans, in op wat de gedachte was achter de testdag op de Nordschleife. Daar reed hij met de Ferrari 296 GT3. "Ik wil die 24 uur wel racen in de toekomst. Daarom doe ik dit soort dingen ook, om me voor te bereiden en wat ervaring op te doen. Dan hoeft dat in de toekomst niet meer."

Verstappen ziet het als 'zijn passie'

Volgens Verstappen kan de GT-wereld en endurace gezien worden als een passie van hem. "Dit is mijn passie. Ik heb dit jaar ook mijn GT3-team, en ik vergaar zo informatie voor mezelf. Uiteindelijk is dit ook mijn privéleven." De Nederlander heeft nog tot eind 2028 contract bij Red Bull Racing en stelt zelf van plan te zijn in ieder geval tot die tijd in F1 actief te blijven.

Toekomst Verstappen

De toekomst van Verstappen is, sinds de onrust binnen Red Bull toe is genomen en de prestaties van de RB20 en RB21 tegenvallen, toegenomen. Aston Martin en Mercedes worden vaak genoemd als optie, terwijl ook een sabbatical als optie werd gezien wegens de geboorte van zijn eerste kind met Kelly Piquet. Verstappen zelf gaf echter duidelijk aan dat een sabbatical niet gaat gebeuren. De prestatieclausule in zijn contract zorgt echter wel voor veel onrust die voorlopig nog niet over zal zijn totdat de prestaties van Red Bull beter en stabieler worden zoals in Imola en Japan het geval was.

