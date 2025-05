Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola

De F1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola heeft afgelopen weekend ervoor gezorgd dat McLaren verder uit is gelopen bij de constructeurs. Red Bull liep op hun beurt in op Mercedes en uit op Ferrari, terwijl er verder nog maar twee ander teams waren die punten scoorden.

Het was een goed weekend voor Red Bull, dat ondanks de crash van Yuki Tsunoda op zaterdag vervolgens wel pole veroverde met Max Verstappen en daarna op zondag met twee auto's punten scoorde. Verstappen won de race met overmacht, terwijl Tsunoda nog knap naar P10 reed. McLaren werd tweede en derde met Lando Norris en Oscar Piastri en sloeg bij de constructeurs weer een slag, terwijl ook de coureurs van Ferrari en Williams punten scoorden voor hun team.

Artikel gaat verder onder video

Stand constructeurs

Van de topteams veroverde McLaren met 33 punten het hoogste aantal punten en liep het flink uit op Mercedes, dat maar zes punten scoorde. Red Bull scoorde 26 punten afgelopen weekend en liep zes punten uit op Ferrari. Achter de topteams scoorde Williams en Racing Bulls alleen punten afgelopen weekend. Geen punten dus voor Haas, Aston Martin, Alpine en Sauber. Er zijn ook geen verschuivingen na afgelopen weekend.

Formule 1 WK-stand 2025

Formule 1 WK-stand constructeurs 2025

# Team Punten 1 McLaren 279 2 Mercedes 147 3 Red Bull Racing 131 4 Ferrari 114 5 Williams 51 6 Haas 20 7 Aston Martin 14 8 Racing Bulls 10 9 Alpine 7 10 Sauber 6

Gerelateerd