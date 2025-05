Max Verstappen (27) wordt overspoeld met positieve dingen op het moment. Gisteren won hij de Grand Prix van Emilia-Romagna op dominante wijze en kort daarna hoorde hij dat PSV, zijn favoriete club, landskampioen was geworden. Dr. Helmut Marko deed er vervolgens nog een schepje bovenop en kwam met bijzonder goed nieuws voor Verstappen met betrekking tot zijn strijd met McLaren.

We hadden het dit seizoen nog niet van hem gezien, maar in Italië reed Verstappen dan toch echt zijn eerste dominante race van 2025. Na een waanzinnige inhaalactie op Oscar Piastri bij de start, reed Verstappen weg van de concurrentie en had hij op een gegeven moment een voorsprong van zo'n twintig seconden op de eerste achtervolger. Verstappen kwam dan ook als winnaar over de streep en dat was een welkome opsteker voor de Nederlander en zijn team. Red Bull Racing is dit seizoen niet het sterkste team gebleken en moest daarom haastig op zoek naar mogelijkheden om de auto te verbeteren. In Imola kwam men met een groot updatepakket en volgens Marko heeft deze het gewenste effect gehad.

Red Bull qua bandenslijtage "gelijk of beter" dan McLaren

Bij de Duitse tak van Sky Sports bracht Marko bijzonder goed nieuws voor Verstappen. Volgens de 82-jarige man uit Graz hebben de updates van Red Bull gewerkt en is de bandenslijtage nu op hetzelfde niveau "of beter dan McLaren". Marko stelt dat we op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Italië "het volle effect" hebben gezien van de updates en dat dat heeft geresulteerd in een dominant optreden van Verstappen. "Ik denk dat de updates die zijn doorgevoerd nu hun volle effect hebben gehad", zo vertelde de Red Bull-topman. "We waren qua bandenslijtage eigenlijk gelijk of beter dan McLaren."

Marko "beetje nerveus" na safety car in Imola

Hoewel Verstappen dominant was in Imola, zat Marko niet helemaal rustig in zijn stoel. De safety car in de slotfase zorgde nog wel even voor zweethandjes bij de Oostenrijkse topman. "Daar ging de voorsprong van 18 seconden. We waren een beetje nerveus, maar toen trok hij [Verstappen] indrukwekkend weg [bij de McLaren's]", aldus Marko, die ook tevreden was over de herstelrace van Yuki Tsunoda. "Yuki had een erg goed race en eindigde in de punten. Dus al met al ben ik erg tevreden", zo besloot hij.

