De Tifosi was massaal aanwezig tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola in de hoop dat hun helden van Ferrari een mooie prestatie konden neerzetten. Het gewenste resultaat bleef uit, maar toch bleven de supporters positief. Waar Max Verstappen enkele jaren geleden nog werd uitgejoeld in Italië, werd hij nu luidkeels toegezonden door de Tifosi.

Van "La mamma di Verstappen é una puttana" (de moeder van Verstappen is een hoer) naar "tu tu tu du, Max Verstappen!!", het kan snel verkeren in de wereld van de Formule 1. Waar Verstappen - en dus ook zijn moeder - in 2022 nog finaal door het slijk werd gehaald door de Tifosi vanwege de strijd met Charles Leclerc, was de gepassioneerde supportersgroep vandaag een stuk beter gehumeurd. De Italiaanse fans zongen Verstappen luidkeels toe tijdens de podiumceremonie in Imola. Verstappen kreeg van de harde kern een daverend applaus en het Wilhelmus werd overstemd door het massaal gezongen "tu tu tu du, Max Verstappen!". Een mooi gebaar van de Tifosi, die in het verleden nog een duidelijk ander standpunt innamen jegens de Nederlandse coureur van Red Bull Racing.

Verstappen luidkeels toegezongen door Italiaanse Tifosi in Imola

Op X verschenen beelden van de podiumceremonie, waarop te zien - en vooral te horen - is hoe Verstappen luidkeels wordt toegezongen. "Ze herkennen de GOAT", zo schrijft iemand. "Oh, dit is zo lief, ik hou hiervan", schrijft een ander. Een Nederlandse F1-Youtuber reageerde ook onder de video, met in zijn achterhoofd de herinnering hoe de Tifosi Verstappen behandelde in 2022. "Haha, ik herinner me nog hoe zij zongen over zijn moeder een paar jaar geleden. Deze manier is beter", zo klinkt het.

➡️ Bekijk de video waarop Verstappen wordt toegezongen hier.

