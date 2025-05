Zware crash voor Nederlander, Verstappen bezig met licentie | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Tijdens de Porsche Carrera Cup op het beroemde circuit van Spa-Francorchamps is de Nederlandse coureur Dirk Schouten betrokken geweest bij een zware crash. In de openingsfase van de race raakte Schouten verwikkeld in een zij-aan-zij gevecht. Het was ontzettend druk en Schouten leek geen kant meer op te kunnen. Zijn auto verloor grip en schoot met hoge snelheid door het grind, waarna hij hard in de muur terechtkwam.

Schouten laat op zijn YouTube-kanaal weten: “Vanuit mijn perspectief hadden de auto’s die van de baan raakten eerder moeten liften. De auto's hadden helemaal geen ruimte.” De impact van de crash was fors: “Ik kon nauwelijks lopen en mijn knieën deden erg veel pijn. Dank aan het medisch team voor de geweldige hulp. Het is te riskant om met vijf auto's door Blanchimont te gaan. Op die manier kunnen de auto's die buiten de baan raken de bocht gewoon niet halen.” Lees hier het hele artikel over de crash van Dirk Schouten

'Verstappen bezig met behalen speciale Nordschleife-licentie'

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is volgens Auto Motor und Sport bezig zijn Nordschleife-licentie te behalen. Met die licentie mag de Nederlander deelnemen aan de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) én aan de beroemde 24-uursrace op de Nürburgring.

Hoewel Verstappen momenteel jaagt op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat ook andere raceklassen zijn interesse wekken. Zo heeft hij meermaals uitgesproken in de toekomst mee te willen doen aan de 24 uur van Le Mans. Daarnaast beschikt hij met Verstappen.com Racing over zijn eigen raceteam, dat ook actief is in de Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Lees hier het volledige artikel over de Nordschleife-licentie van Max Verstappen

Mol haalt uit in pittige discussie met Frans Verschuur: "Scorebordjournalistiek..."

Frans Verschuur, voormalig teambaas van Jos Verstappen, denkt niet dat Red Bull Racing dit seizoen nog kan terugkomen in de strijd om het wereldkampioenschap. "Ik denk dat Red Bull het kwijt is", zegt hij in de F1 Aan Tafel-podcast.

Volgens de oud-manager van Jos Verstappen gaan de komende updates bij de RB21 niks opleveren. "Die updates gaan ook niet werken", zegt Verschuur stellig. Hij vindt dat er te veel belangrijke mensen bij het team zijn weggegaan en denkt dat ze op deze manier McLaren niet meer kunnen inhalen. Olav Mol is het daar helemaal niet mee eens. Hij vindt dat Verschuur te snel oordeelt: "Scorebordjournalistiek wat jij nu doet", zegt hij. Mol haalt vervolgens uit richting Verschuur: "Heb je geen geheugen? Is je memory vol?" Vervolgens zegt Mol dat Red Bull en Verstappen vorig jaar ook werden afgeschreven, maar toen kwamen ze toch terug: "Een jaar geleden, hoeveel punten stond Verstappen in Miami... Toen werd het superspannend aan het einde van het jaar." Lees hier het volledige artikel over de felle discussie

'Red Bull twijfelt over aanblijven Horner: oude bekende wordt als opvolger genoemd'

Hoewel Red Bull Racing de geruchten over een eventueel vertrek van teambaas Christian Horner bij het uitblijven van progressie met de updates in Imola heeft tegengesproken, meldt Österreich(OE24) dat er wel degelijk consequenties verbonden zijn aan de uitkomst van het komende raceweekend.

Afgelopen week werd er voor het eerst gesproken over een mogelijk vertrek van Red Bull-teambaas Horner, die sinds de oprichting van het team in 2005 aan het roer staat. Dat gerucht werd door Autosprint gelinkt aan het vertrek van Oliver Oakes bij Alpine, waar inmiddels meer duidelijkheid over is gekomen. De voormalig teambaas zou zijn opgestapt vanwege de arrestatie van zijn broer. Toch blijken de geruchten niet geheel uit de lucht gegrepen, want het Oostenrijkse medium meldt dat er wel degelijk iets op het spel staat voor Horner. Lees hier het volledige artikel over de mogelijke geruchten over Horner

Fabrizio Borra (64), vertrouweling van Alonso sinds Minardi-tijd, overleden

De voormalig fysiotherapeut van onder anderen Fernando Alonso, Fabrizio Borra, is op 64-jarige leeftijd overleden na een jarenlange strijd tegen kanker. Borra was een van de meest gewilde fysiotherapeuten in de sportwereld. Hij werkte niet alleen met Alonso, maar ook met Michael Schumacher en wielrenner Tadej Pogačar.

Borra werkte intensief samen met Alonso, al sinds diens debuut bij Minardi. Daarna volgde hij de tweevoudig wereldkampioen naar Renault, McLaren, Ferrari, Alpine en Aston Martin. Afgelopen jaar moest hij de samenwerking beëindigen vanwege verslechterende gezondheidsproblemen. Lees hier het gehele artikel over het overlijden van Borra

