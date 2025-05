Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is volgens Auto Motor und Sport bezig zijn Nordschleife-licentie te behalen. Met die licentie mag de Nederlander deelnemen aan de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) én aan de beroemde 24-uursrace op de Nürburgring.

Hoewel Verstappen momenteel jaagt op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat ook andere raceklassen zijn interesse wekken. Zo heeft hij meermaals uitgesproken in de toekomst mee te willen doen aan de 24 uur van Le Mans. Daarnaast beschikt hij met Verstappen.com Racing over zijn eigen raceteam, dat ook actief is in de Deutsche Tourenwagen Masters (DTM).

Nordschleife-licentie

Afgelopen vrijdag reed Verstappen onder het pseudoniem 'Franz Hermann' in een GT3-wagen op de Nordschleife. Hoewel hij dat aanvankelijk geheim wilde houden, reed hij in een Ferrari van zijn eigen team, waardoor de Nederlander al snel werd herkend. De test werd gezien als een invulling van een vrije dag, maar volgens het Duitse medium is Verstappen ook daadwerkelijk bezig een speciale Nordschleife-licentie te behalen. Die is vereist voor deelname aan NLS-races en aan de 24 uur van de Nürburgring.

Verstappen reed namens Team Redline al eerder de digitale versie van de 24-uursrace op de Nordschleife. Na afloop zei hij: "De Nürburgring Nordschleife is een van mijn absolute favoriete circuits en ik hoop dat ik hier over een paar jaar ook met een echte GT3 kan racen."

