Hoewel Red Bull Racing de geruchten over een eventueel vertrek van teambaas Christian Horner bij het uitblijven van progressie met de updates in Imola heeft tegengesproken, meldt Österreich(OE24) dat er wel degelijk consequenties verbonden zijn aan de uitkomst van het komende raceweekend.

Afgelopen week werd er voor het eerst gesproken over een mogelijk vertrek van Red Bull-teambaas Horner, die sinds de oprichting van het team in 2005 aan het roer staat. Dat gerucht werd door Autosprint gelinkt aan het vertrek van Oliver Oakes bij Alpine, waar inmiddels meer duidelijkheid over is gekomen. De voormalig teambaas zou zijn opgestapt vanwege de arrestatie van zijn broer. Toch blijken de geruchten niet geheel uit de lucht gegrepen, want het Oostenrijkse medium meldt dat er wel degelijk iets op het spel staat voor Horner.

Red Bull spreekt geruchten tegen

Na het bericht vanuit de Italiaanse media, waarin werd gesteld dat de Thaise meerderheidsaandeelhouders van Red Bull het vertrouwen in de teambaas aan het verliezen zijn, kreeg ook GPFans vanuit Red Bull te horen dat geruchten over een mogelijk vertrek van Horner niet aan de orde zijn, al is er geen officiële verklaring gegeven.

Oude bekende van Red Bull als vervanger van Horner?

Toch lijkt het verhaal volgens de Oostenrijkse media wel degelijk een kern van waarheid te bevatten. Het medium spreekt van een naderende "aardbeving" bij Red Bull. Horner zou na de Grand Prix van Imola mogelijk alsnog op een zijspoor worden gezet, en de naam van Franz Tost wordt inmiddels genoemd als mogelijke opvolger. Tost leidde achttien jaar lang het zusterteam van Red Bull, maar zou destijds zijn vertrokken vanwege vermeende meningsverschillen met Horner. Zijn naam duikt nu opnieuw op in het geruchtencircuit, als potentiële opvolger van de Brit.