Frans Verschuur, voormalig teambaas van Jos Verstappen, denkt niet dat Red Bull Racing dit seizoen nog kan terugkomen in de strijd om het wereldkampioenschap. "Ik denk dat Red Bull het kwijt is", zegt hij in de F1 Aan Tafel-podcast.

De titelstrijd is in volle gang, al lijkt deze strijd vooral uitgevochten te worden tussen beide McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. De eerstgenoemde voert momenteel de lijst aan om het coureurskampioenschap met maar liefst 131 punten. Daaronder vinden we de Brit terug met 115 punten. Ondanks een weekend 'vrij' is het team van Red Bull keihard aan het werken om een betere auto neer te zetten tijdens de Grand Prix van Imola. Dat weekend zal er extra aandachtig worden gekeken naar de nieuwe updates, aangezien het team uit Milton Keynes de nieuwe aanpassingen vanaf Imola zal introduceren. Deze worden als cruciaal gezien voor Max Verstappen om nog aanspraak te maken op een eventuele titel.

Felle discussie tussen Mol en Verschuren

Volgens de oud-manager van Jos Verstappen gaan de komende updates bij de RB21 niks opleveren. "Die updates gaan ook niet werken", zegt Verschuur stellig. Hij vindt dat er te veel belangrijke mensen bij het team zijn weggegaan en denkt dat ze op deze manier McLaren niet meer kunnen inhalen. Olav Mol is het daar helemaal niet mee eens. Hij vindt dat Verschuur te snel oordeelt: "Scorebordjournalistiek wat jij nu doet", zegt hij. Mol haalt vervolgens uit richting Verschuur: "Heb je geen geheugen? Is je memory vol?" Vervolgens zegt Mol dat Red Bull en Verstappen vorig jaar ook werden afgeschreven, maar toen kwamen ze toch terug: "Een jaar geleden, hoeveel punten stond Verstappen in Miami... Toen werd het superspannend aan het einde van het jaar."

Kritische noot is niet gesust

Toch blijft Verschuur kritisch: "Die zeven tienden worden een beetje veel om dicht te rijden." Volgens hem kan Red Bull zonder Verstappen helemaal niks presteren dit seizoen: "Als ze met Pérez en Yuki zaten, dan waren ze het zesde team geweest.” Mol wil na de kritische woorden toch positief eindigen en geeft Verstappen een compliment: "In de kwalificatie pompt Max er wel even zo’n rondje uit. Daarom vind ik de zaterdagen momenteel echt waanzinnig. Geweldig."