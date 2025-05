De relatie tussen Lewis Hamilton en Ferrari staat op de tocht, zo meldt de Italiaanse krant La Repubblica. De zevenvoudig wereldkampioen presteert ondermaats, en dat zorgt voor felle kritiek vanuit de media. De krant spreekt van relatie-analogieën en een gevoel van teleurstelling aan beide kanten.

Na zes races in het seizoen van 2025 heeft Hamilton pas 41 punten verzameld, goed voor de zevende plaats in het kampioenschap. Een wereld van verschil met de huidige koploper, Oscar Piastri. In Miami verliep de race niet naar wens voor Hamilton, die zijn frustraties over de radio uitte. De Italiaanse media heeft het hier vervolgens op gemunt. Het probleem zit volgens hen niet in de communicatie, maar in de onderlinge verstandhouding.

Relatietherapie voor Hamilton en Ferrari

La Repubblica schrijft dat de SF-25 een probleemauto is, zelfs voor een coureur van het kaliber van Hamilton. "Hamilton en Ferrari, relatietherapie voor het gevoel dat er niet is", kopt de krant. De Brit zelf liet optekenen dat hij een hersentransplantatie nodig heeft om de auto te begrijpen, wat de ernst van de situatie onderstreept.

Geen crisis, maar ook geen team

Ook de interactie tussen Hamilton en zijn ingenieur Riccardo Adami is niet om over naar huis te schrijven. De twee hebben vaak sarcastische en gespannen gesprekken over de boordradio, wat de samenwerking er ook niet makkelijker op maakt. Volgens La Repubblica is er geen sprake van een crisis, maar van twee mensen die nog geen echt team vormen, zoals journalist Alessandra Retico het verwoordt.