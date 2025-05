In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat Oliver Oakes per direct is vertrokken als teambaas van Alpine, stelde McLaren CEO Zak Brown dat de FIA bij McLaren meerdere onderzoeken en inspecties heeft gedaan na zorgen om een trucje bij de remmen, haalde FIA-president Mohammed Ben Sulayem plots uit naar Red Bull en speelde hij in op veranderingen rondom de budgetcap, bleek Red Bull een opvallende opdracht te hebben voor Yuki Tsunoda in Miami en was er verschrikkelijk nieuws vanuit Groot-Brittannië. Dit is de GPFans Recap van 6 mei.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull gaf Tsunoda opdracht om terug te vallen na straf voor Verstappen

Yuki Tsunoda kreeg aan het eind van de chaotische sprintrace van de Grand Prix van Miami een bizarre instructie van zijn team.Terwijl de Safety Car op de baan was, moest hij afstand nemen van de auto's voor hem. Dit volgde nadat Max Verstappen een tijdstraf van tien seconden had gekregen na een incident in de pits met Andrea Kimi Antonelli. Meer lezen over wat er allemaal gebeurde rondom Verstappen en Tsunoda in Miami? Klik hier!

Oakes per direct vertrokken als teambaas Alpine: Briatore neemt rol over

Oliver Oakes is per direct vertrokken als teambaas van Alpine in F1. Het team van Jack Doohan en Pierre Gasly ziet Flavio Briatore zijn rol overnemen. Het is de volgende teambaas in een periode waarin het Franse team al veel teambazen heeft versleten. Meer lezen over het plotselinge vertrek van Oakes bij Alpine? Klik hier!

FIA-president Ben Sulayem wil af van budgetregel én haalt uit naar Red Bull-beschuldigingen

Mohammed Ben Sulayem is momenteel aan het overwegen om het budgetplafond waar de Formule 1-teams mee kampen geheel af te schaffen. De reden van de afschaffing zou zijn omdat het beheren van dit plafond de FIA 'te veel' hoofdpijn zou geven. Ook haalt hij uit naar de Red Bull-beschuldigingen richting McLaren. Meer lezen over wat Ben Sulayem tegen Red Bull en over de budgetcap te zeggen had? Klik hier!

Twee rijders komen om het leven bij ongeval tijdens British Superbike Championship

Op 5 mei 2025 vond er een tragisch ongeval plaats tijdens de Quattro Group British Supersport Championship race op Oulton Park, een circuit gelegen dertig kilometer ten zuiden van Manchester. De gevolgen waren ernstig: twee rijders verloren hun leven en een derde raakte zwaargewond. Meer lezen over het verschrikkelijke nieuws vanuit Groot-Brittannië? Klik hier.

FIA voerde meerdere inspecties uit bij McLaren na vragen over remontwerp

De FIA heeft na meerdere onderzoeken bevestigd dat het remontwerp van McLaren legaal is. Dit zeggen onder meer de CEO van McLaren en hun teambaas tegen The Race. De onderzoeken kwamen er na klachten van rivaliserende teams, die zich afvroegen hoe het team uit Woking de temperatuur van de achterbanden onder controle houdt. Meer lezen over wat en hoe de FIA de onderzoeken heeft uitgevoerd bij McLaren? Klik hier!

Verstappen dichterbij raceban gekomen na tien seconden straf in Miami?

Max Verstappen kreeg zaterdag in Miami een flinke straf van tien seconden aan zijn broek tijdens de sprintrace. Wat voor invloed heeft dat op zijn toch al penibele situatie met de strafpunten? Meer lezen over hoe het ervoor staat met het mogelijke raceban van Verstappen nadat hij afgelopen weekend een straf moest incasseren? Klik hier!

Gerelateerd