Mohammed Ben Sulayem is momenteel aan het overwegen om het budgetplafond waar de Formule 1-teams mee kampen geheel af te schaffen. De reden van de afschaffing zou zijn omdat het beheren van dit plafond de FIA 'te veel' hoofdpijn zou geven. Ook haalt hij uit naar de Red Bull-beschuldigingen richting McLaren.

Ben Sulayem kent een turbulente periode. De kritiek richting de in Dubai geboren president wakkert steeds meer aan. Zo werd hij tijdens de Grand Prix van Miami massaal uitgefloten door racefans. Dit gebeurde tijdens de podiumceremonie waar het publiek zich massaal tegen de voorman keerde. Het zijn incidenten in het verleden die de reputatie van Sulayem hebben vergooid: zo werd geclaimd dat hij zich wilde bemoeien met het eindresultaat van de GP van Saoedi-Arabië in 2023. Ook lijkt de president totaal niet opgewassen te zijn tegen kritische woorden, waardoor hij al vaker vreemde besluiten heeft genomen: hij ontsloeg wedstrijdleider Niels Wittich, stewards Tim Mayer en Johnny Herbert nadat zij bezwaar uitten richting de FIA-voorman.

Budgetplafond onder de loep genomen

Momenteel moet de FIA de jaarlijkse uitgaven controleren, deze moeten onder een bepaald plafond blijven. Maar deze controle lijkt veel werk, en daar lijkt de FIA-president geen zin in te hebben: “Ik kijk momenteel naar het budgetplafond, want het bezorgt de FIA alleen maar hoofdpijn. Dus wat heeft het voor zin?” Dat zei Ben Sulayem in zijn kantoor voorafgaand aan de Grand Prix van Miami, zo weet grandprix247.com te melden. “Ik zie de zin er niet van in. Echt niet.”

Limiet heeft zijn waarde, toch?

De limieten die de FIA heeft gesteld moesten ervoor zorgen dat de grotere teams op de grid niet eindeloos konden doorontwikkelen. Dit om het gat tussen de grote en kleinere teams te verkleinen, omdat de kleine teams het financieel niet kunnen opbrengen om te blijven ontwikkelen. Het budgetplafond voor dit seizoen is $140,4 miljoen dollar. Maar de hoogte van het bedrag lijkt voor de FIA niet te gelden, Ben Sulayem ziet namelijk een manier om extra inkomsten te creëren voor de raceorganisatie.

Ben Sulayem haalt uit naar Red Bull

Na een opmerkelijk moment waarin de teambaas van McLaren, Zak Brown, een waterfles op zijn tafel had staan met de tekst 'Tire Water' is iets wat niet door de beugel kan volgens de Emirati. Niet dat de tekst op de bidon stond, maar de aanleiding daarvan. De tekst zou een knipoog zijn richting een aanklacht van Red Bull Racing, dat McLaren ervan beschuldigde dat ze de bandentemperatuur manipuleerden door water te gebruiken in de banden. Deze aanklacht kon bij Sulayem niet door de beugel: “Je kunt niet zomaar iemand ergens van beschuldigen zonder een schriftelijke klacht, en bij dat protest moet je geld betalen”, zei Ben Sulayem, die zelfs het bedrag van $50.000 noemde als mogelijke vergoeding.

