De FIA heeft na meerdere onderzoeken bevestigd dat het remontwerp van McLaren legaal is. Dit zeggen onder meer CEO Zak Brown van McLaren en hun teambaas tegen The Race. De onderzoeken kwamen na klachten van rivaliserende teams, met Red Bull Racing en Max Verstappen voorop, die zich afvroegen hoe het team uit Woking de temperatuur van de achterbanden onder controle houdt.

Het ontwerp van de Britse renstal kwam na de Grand Prix van Miami, die met Oscar Piastri gewonnen werd, onder de loep te liggen. De focus lag op de manier waarop de buitenkant van de achterste remtrommel wordt gekoeld, iets wat een voordeel oplevert bij het onder controle houden van de temperatuur van de band. Het team van Verstappen had thermische beelden waarop het koudere plekken op de remtrommels te zien waren, waardoor de FIA een onderzoek opende.

FIA ziet geen problemen bij remsysteem McLaren

De FIA heeft nu een uitgebreid onderzoek gedaan naar het remsysteem van McLaren, inclusief de kanalen en trommels, en heeft geen problemen gevonden. Dit zou dus betekenen dat het allemaal legaal is en gewoon een slimme vondst van het team is. Brown van McLaren stelt dat er niks aan de auto veranderd hoeft te worden, ondanks de geruchten die er waren. Teambaas Andrea Stella is lovend over het technische team van McLaren en het werk dat het team heeft verricht om de temperatuur van de banden onder controle te houden.

Reacties vanuit de F1-paddock

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, stelde al dat het succes van McLaren te danken is aan hun technische inzicht en niet aan het overtreden van de regels. Met deze goedkeuring vanuit de FIA kan McLaren dus verder bouwen op de nieuwe vondst. Het is een voorbeeld van hoe technische vindingrijkheid binnen de regels in F1 kan leiden tot een voordeel ten opzichte van de concurrentie.