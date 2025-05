Max Verstappen kreeg zaterdag in Miami een flinke straf van tien seconden aan zijn broek tijdens de sprintrace. Wat voor invloed heeft dat op zijn toch al penibele situatie met de strafpunten?

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Acht strafpunten

Inmiddels weten we al enkele tijd dat Verstappen dit seizoen niet teveel brokken mag veroorzaken. De viervoudig wereldkampioen staat tot richting halverwege het seizoen op acht strafpunten die tot dan niet zullen verdwijnen. Het betekent dat Verstappen op zijn tellen moet passen. Wanneer hij dus de marge van twaalf punten bereikt, zal hij noodgedwongen één race vanaf de kant moeten toekijken. Tijdens de laatste Grand Prix in Miami kreeg de wereldkampioen een straf van tien seconden aan de broek en dat zou dus billenknijpen betekenen met de strafpunten.

Geen extra dreiging

Gelukkig voor Verstappen betrof het in dit geval een straf die uitgedeeld werd op basis van een verkeerde actie van zijn team, niet van zichzelf. Door de unsafe release die Red Bull deed en Verstappen tegen Andrea Kimi Antonelli aanbotste, was vooral het team schuldig bevonden, waardoor de wedstrijdleiding verder geen strafpunten op de licentie van Verstappen besloot uit te delen. Vooralsnog blijft de Limburger dus op een veilig aantal van acht punten staan.

