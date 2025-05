Op 5 mei 2025 vond er een tragisch ongeval plaats tijdens de Quattro Group British Supersport Championship race op Oulton Park, een circuit gelegen dertig kilometer ten zuiden van Manchester. De gevolgen waren ernstig: twee rijders verloren hun leven en een derde raakte zwaargewond.

Het ongeval van de race die ook live op televisie te zien was, vond al in de eerste ronde van de race plaats, waardoor de wedstrijd direct stilgelegd moest worden. Bij het verlaten van de eerste bocht, Old Hall corner, ontstond er een kettingbotsing waarbij elf rijders betrokken waren. De Brit Owen Jenner, een 21-jarige rijder, werd ter plekke behandeld voor een ernstige hoofdwond, maar overleed ondanks reanimatiepogingen in het medisch centrum van het circuit. De Nieuw-Zeelander Shane Richardson, 29 jaar, liep zware verwondingen aan de borst op en werd naar het Royal Stoke University Hospital gebracht, waar hij overleed voordat hij het ziekenhuis bereikte.

Vijf andere rijders naar medisch centrum

Onder de zwaargewonden bevindt zich de Britse coureur Tom Tunstall, 47 jaar oud, die aanzienlijke rug- en buikverwondingen opliep. Hij werd eerst op het circuit behandeld en vervolgens overgebracht naar hetzelfde ziekenhuis als Richardson. Vijf andere rijders met lichtere verwondingen werden naar het medisch centrum van het circuit gebracht, terwijl drie andere rijders ongedeerd bleven.

Onderzoek naar de omstandigheden

De Motorcycle Circuit Racing Control Board en MSVR hebben samen met de politie van Cheshire een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van het ongeval. Verdere verklaringen worden verwacht zodra meer informatie beschikbaar is. De racewereld is in rouw en de schok van dit tragische ongeval zal nog lang voelbaar zijn.

