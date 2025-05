Yuki Tsunoda kreeg aan het eind van de chaotische sprintrace van de Grand Prix van Miami een bizarre instructie van zijn team.Terwijl de Safety Car op de baan was, moest hij afstand nemen van de auto's voor hem. Dit volgde nadat Max Verstappen een tijdstraf van tien seconden had gekregen na een incident in de pits met Andrea Kimi Antonelli.

De vreemde instructie zorgde voor verwarring bij Tsunoda. Zijn race-engineer Richard Wood stelde hem gerust dat het allemaal een tactische zet was en dat hij het allemaal later in de garage uitgelegd zou krijgen. Eerder had Wood Tsunoda nog verteld om dicht bij de auto's voor hem te blijven, om zo mogelijk te profiteren van straffen voor andere coureurs. "Liam [Lawson], twee auto's voor je, wordt onderzocht, dus hij kan een straf krijgen," vertelde Wood eerder.

Instructie Tsunoda

De situatie veranderde echter in de laatste bocht van de laatste ronde. Wood gaf Tsunoda de bizarre instructie om "acht autolengtes achter Bearman te blijven." Het was een tactische zet, vermoedelijk om Verstappen vooraan het veld met een tien seconden tijdstraf mogelijk nog te helpen én te voldoen aan de Formule 1-regels die voorschrijven dat coureurs binnen tien autolengtes van de auto voor hen moeten blijven tijdens Safety Car-periodes. De instructie kwam laat, iets wat Wood ook erkende, die Tsunoda beloofde dat alles later uitgelegd zou worden.

Frustratie Tsunoda

Tsunoda baalde van de communicatie, die hij als "verschrikkelijk" bestempelde. Logisch ook, daar de communicatie erg wisselvallig was en ook nog eens ontzettend laat. Ondanks de poging van Red Bull om de schade van Verstappens straf te beperken door Tsunoda te laten terugvallen, bleek het effect uiteindelijk minimaal. Verstappen zakte van de vierde naar de zeventiende plek in de voorlopige klassering.